После украинских атак на дата-центры российской компании Яндекс в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Варшавском форуме по безопасности, выступая по видеосвязи, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Кстати, когда мы начали реагировать на российскую операцию против наших центров обработки данных и когда наши удары достигли дата-центров Яндекса, во многих социальных сетях вдруг стало немного легче дышать. Многие люди, очень многие, это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раздора и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И совершенно понятно, откуда эти боты исходили», — заявил президент.

Он также отметил, что исчезновение ботов после отключения Яндекса в очередной раз подтверждает, что «Европа не является источником проблем». Зеленский подчеркнул важность того, чтобы американцы ежедневно получали правдивую информацию о событиях в Европе, и отметил, что Украина стремится к миру. 12 октября в Сети появился пост депутата Европейского парламента Томаша Здеховского, в котором говорится, что после атак на дата-центры Яндекса резко снизилась активность в интернете вокруг пророссийской немецкой праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD). «Если это подтвердится, то это весьма показательно: российские дата-центры подвергаются ударам — и онлайн-активность вокруг AfD резко падает. Столько разговоров о немецком патриотизме… а потом исчезает связь с Россией», — написал он.

Источник: NV