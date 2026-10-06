АБР выделил $350 млн на модернизацию ж/д Баладжары–Ялама

Азиатский банк развития (АБР) выделил кредит в размере 350 млн долларов США на модернизацию железнодорожной линии Баладжары–Ялама в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АБР, средства будут направлены на установку современных систем электрификации, сигнализации и телекоммуникаций на 192-километровом двухпутном участке железной дороги.

Железнодорожная линия Баладжары–Ялама является одним из ключевых звеньев транспортной сети Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Проект также соответствует более широкой стратегии Азербайджана по развитию мультимодальных транспортных и логистических связей, а также расширению региональной торговли.

Кроме того, реализация проекта позволит укрепить потенциал управления проектами в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), являющемся одним из ключевых государственных предприятий страны.