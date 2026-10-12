В Баку школьница, принявшая психотропное вещество, попыталась совершить самоубийство в школе

Жительница посёлка Бакиханов Сабунчинского района Баку, Набиева Мадина Руслан гызы, 2014 года рождения (12 лет), сегодня попыталась совершить самоубийство, спрыгнув со второго этажа школы №94, в которой она учится.

По информации, полученной АПА, в её сумке были обнаружены психотропные препараты.

По словам директора, за последний месяц для Мадины Набиевой 3 – 4 раза вызывали в школу скорую помощь.

Согласно информации, которой девочка поделилась со своей подругой, в период с 10 по 15 сентября её дядя пытался совершить в отношении неё насилие.

В настоящее время Мадина Набиева находится в Сабунчинском медицинском центре, её состояние оценивается как средней тяжести.