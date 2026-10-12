Стало известно об угрозах США в адрес Украины

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить обмен разведданными с Украиной и поставки американского оружия для Киева через европейские закупки.

Как передает 1news.az, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

По данным телеканала, это произойдет, если Киев не прекратит наносить удары по российским энергетическим объектам. Отмечается, что Госдепартамент и Пентагон направили соответствующее предупреждение украинским и европейским чиновникам.

10 октября Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. По словам главы США, действующий президент страны мог заключить множество сделок, но почему-то этого не делает. Кроме того, глава Белого дома посетовал, что президент Украины игнорирует требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтезаводам, что создает "огромную проблему" для всего мира и американских фермеров.

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.