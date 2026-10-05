Новые назначения в Наблюдательном совете «PASHA Bank Georgia»

2 октября 2026 года Председатель Наблюдательного совета PASHA Bank Шахин Мамедов избран Председателем Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia, а член Правления и Главный директор по управлению рисками PASHA Bank Парвин Ахадзаде — членом Наблюдательного совета.

Шахин Мамедов обладает значительным опытом в банковской и финансовой сфере. С 2026 года он занимает должность заместителя генерального директора PASHA Financial Holding. Ранее он также занимал различные руководящие должности в PASHA Bank, PASHA Bank Georgia и PASHA Holding.

Парвин Ахадзаде с 2023 года является членом Правления PASHA Bank и Главным директором по управлению рисками. Он обладает значительным опытом в банковской сфере и управлении рисками, а также занимал руководящие должности в Центральном банке Азербайджанской Республики и PASHA Holding.

PASHA Bank Georgia является банком, осуществляющим деятельность PASHA Financial Holding в Грузии.