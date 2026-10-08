Цена на азербайджанскую нефть превысила $125

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 4,51 доллара США, или на 3,7 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 125,19 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан увеличилась на 4,68 доллара, или на 4,3 процента, до 114,56 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS увеличилась на 3,68 доллара, или на 4,5 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 84,64 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 5,18 доллара, или на 4,2 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 129,09 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economics, цены на нефть марки Brent в четверг поднялись выше 102 долларов за баррель, компенсировав потери предыдущей сессии, после сообщений о том, что администрация Трампа поручила Пентагону разработать варианты нанесения ударов по Ирану, которые могут быть осуществлены до промежуточных выборов в США. Отмечается, что это решение противоречит широко распространенным ожиданиям о том, что президент Дональд Трамп воздержится от дальнейшей эскалации напряженности с Тегераном до ноябрьских выборов.

«Тем временем нефтедобывающие компании в Мексиканском заливе приостановили добычу более 510 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около четверти добычи в регионе, из-за тропического шторма «Исаиас».

На Ближнем Востоке экспорт нефти в последние недели постепенно возвращается к уровням, существовавшим до начала войны, однако нападения на танкеры в Ормузском проливе продолжают создавать угрозу для поставок.

Поддерживаемые Ираном хуситы также атаковали объекты в Саудовской Аравии, что привело к новой волне ударов возглавляемой Эр-Риядом коалиции по позициям в Йемене», — говорится в информации Trading Economics.