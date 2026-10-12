Каллас заявила о невозможности выборов в Украине до завершения конфликта

Проведение выборов в Украине станет возможным только после прекращения боевых действий.

Об этом 12 октября заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Выборы проводить нельзя. И, насколько я понимаю, президент [Украины Владимир] Зеленский также заявил, что в случае прекращения огня он готов провести выборы», — сказала Каллас, ее цитирует «Европейская правда».

Каллас также подчеркнула, что международным партнерам, по ее мнению, необходимо направить усилия на прекращение конфликта.