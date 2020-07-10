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Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 1400 нарушителей карантина 

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 154
Дорожная полиция за сутки оштрафовала свыше 1400 нарушителей карантина 
Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовало количество нарушений правил особого карантинного режима водителями и пассажирами за последние сутки. 
 
Как сообщили 1news.az в управлении, к административной ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях АР привлечены 1440 участников дорожного движения, из них 1287 – водители и их пассажиры. 
 
Кроме того, 151 человек оштрафован за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах. Двое - за повторное правонарушение (по той же статье). 
 
За сутки в результате проверок на постах остановлены и возвращены обратно 300 автомобилей, которые направлялись из районов в Баку, и 295 автомобилей, которые пытались выехать из столицы в районы, всего - 595 машин. 
 
Тимур Рзаев

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