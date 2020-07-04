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Дорожной полиции Баку посвятили песню и клип – ВИДЕО 

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 759
Дорожной полиции Баку посвятили песню и клип – ВИДЕО 
Подготовлен и презентован музыкальный клип, посвященный Дорожной полиции Баку. 
 
Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, песня и клип на нее подготовлены пресс-службой управления в рамках празднования 102-летия создания органов внутренних дел Азербайджана. 
 
Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел АР отмечается 2 июля. Он был учрежден указом Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева 24 мая 1998 года. Дата праздника выбрана не случайно – именно 2 июля 1918 года в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики были созданы первые структуры полиции. 
 
Тимур Рзаев
 

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