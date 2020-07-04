Дорожной полиции Баку посвятили песню и клип – ВИДЕО 

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Подготовлен и презентован музыкальный клип, посвященный Дорожной полиции Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, песня и клип на нее подготовлены пресс-службой управления в рамках празднования 102-летия создания органов внутренних дел Азербайджана.

Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел АР отмечается 2 июля. Он был учрежден указом Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева 24 мая 1998 года. Дата праздника выбрана не случайно – именно 2 июля 1918 года в составе Министерства внутренних дел Азербайджанской Демократической Республики были созданы первые структуры полиции.

Тимур Рзаев