E-TƏBIB призывает граждан задавать интересующие их вопросы

Мобильное приложение E-TƏBIB, которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам информацию, призывает граждан задавать интересующие их вопросы.
Как сообщает 1news.az, создатели приложения подчеркивают, что предложения и пожелания граждан очень важны для них.
«Мы внимательно относимся к каждому предложению или жалобе. Все вопросы вы можете легко направить нам», - подчеркнули они.
Напомним, что для предотвращения распространения COVID-19 в Азербайджане при поддержке Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) было разработано мобильное приложение E-TƏBIB, которое отражает статистику распространения коронавирусной инфекции в стране и регулярно предоставляет гражданам необходимую информацию.
При разработке мобильного приложения широко использовался международный опыт. Были проанализированы приложения COVID Symptom Tracker (Великобритания), TraceTogether (Сингапур), COVID Watch (Стэнфордский университет), HaMagen (Израиль), а также приложения, действующие других странах – в Южной Корее, Китае и т.д.
Разработка инновационного мобильного приложения включает в себя несколько этапов. Кроме того, при его разработке соблюдались строгие процедурные правила, применяемые компаниями Google и Apple ко всем мобильным приложениям, относящимся к пандемии COVID-19, а также требования технической безопасности.
Мобильное приложение предоставляет:
- Ежедневную статистику по числу инфицированных, вылечившихся и прошедших обследование на наличие коронавирусной инфекции;
- Правила, установленные Кабинетом министров;
- Новости Оперативного штаба;
- Информацию о превентивных мерах;
- Номера горячей линии.
Мобильное приложение также устанавливает контакты между заразившимся и здоровым человеком с помощью технологии Bluetooth и предоставляет необходимую информацию о принятии соответствующих мер.
Очень много ответов на интересующие граждан вопросы по приложению можно найти в интервью руководителя проекта E-TƏBIB Фуада Нифталиева, которое он дал нашему сайту (см. ссылку ниже).
Тимур Рзаев
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