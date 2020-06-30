Руководитель проекта E-TƏBIB: Предположение об отслеживании геолокации лиц, скачавших приложение, абсурдно – ИНТЕРВЬЮ

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Как известно, 19 июня Кабинет министров продлил до 1 августа карантинный режим, который должен был завершиться 1 июля, а с 21 июня по 5 июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района был введен жесткий карантин.

25 июня Кабинет министров внес некоторые изменения в постановление от 19 июня, согласно которым граждане смогут получить разрешение покинуть место проживания или пребывания, не только отправив SMS на номер 8103, но и посредством мобильного приложения E-TƏBIB.

В связи с этим нововведением и в целях разъяснения вопросов, которые могут возникнуть у граждан, 1news.az обратился к руководителю проекта E-TƏBIB Фуаду Нифталиеву.

- Скажите, пожалуйста, опыт какой страны использовался при разработке приложения E-TƏBIB?

- При разработке мобильного приложения широко применялся международный опыт, в частности, были проанализированы технологии таких мобильных приложений, как Covid Symptom Tracker (Великобритания), Trace Together (Сингапур), Covid Watch (Стэнфордский университет), HaMagen (Израиль), а также приложения других стран - Южной Кореи, Китая, - а также системы оповещений и возможности осуществления превентивных мер в период пандемии.

- Многие говорят, что приложение E-TƏBIB работает неправильно, даже во Франции аналогичное приложение не оправдало себя. Что вы можете сказать по этому поводу?

- В течение первых 3-4 дней применения возникали некоторые проблемы, связанные с тем, что приложение было разработано в очень короткие сроки, и не было возможности завершить тесты. Наша главная цель заключалась в том, чтобы сделать приложение полезным для граждан. Я думаю, что мы на правильном пути, и имеющиеся проблемы были быстро устранены. Программа, разработанная за короткое время, в качестве первоначальной версии сейчас работает без проблем. Я бы не сказал, что в такой стране, как Франция, приложение потерпело неудачу – там даже Сенат поддержал это приложение. Подобные приложения успешно работают в ряде государств. В пример можно привести Израиль, Сингапур, Южную Корею, многие европейские государства.

- По словам общественного активиста Бахтияра Гаджиева, нескольким людям с положительным ответом теста на коронавирус при использовании приложения пришло уведомление, что они не заражены, что они здоровы. Насколько это правда?

- На самом деле все было несколько иначе. Люди с позитивным результатом теста видели ПОЗИТИВНЫЙ результат лабораторного теста и в нашем приложении. Что касается статусов, то из-за технических проблем они, не ссылаясь на результат лабораторного теста, захотели сообщить о здоровье. Статусы уже исправлены. Сейчас эти люди могут видеть правильный ответ и в статусах, и в результатах теста.

Мы внимательно изучаем все предложения и замечания, стараемся немедленно связаться с каждым человеком по всем вопросам, в том числе были даны ответы и на вопросы Бахтияра Гаджиева, он проинформирован об этом. Пользуясь случаем, мы просим граждан, у которых есть вопросы в связи с приложением, обращаться на нашу страницу в Facebook или отмечать нас на страницах социальных сетей, где они высказывают свою позицию. В таком случае у нас появляется более широкая и быстрая возможность для реагирования на вопросы и высказывания.

- Интересно, если невозможно идентифицировать зараженных вирусом через FİN код, то как вы идентифицируете контактировавших с ними лиц и предотвратите заражение?

- Каждый скачавший приложение должен осознавать свою социальную ответственность. Это приложение было создано для наших граждан. Им предоставлен шанс не заразить других людей, если они заражены, или имеется подозрение на это. Каждый должен понимать это, и мы рекомендуем действовать в соответствии с инструкцией. Программа через Bluetooth хранит в своей памяти другие находившиеся в контакте смартфоны. Если пользователь одного из смартфонов заражен вирусом, то пользователи других смартфонов, контактировавшие с ним (в радиусе 2 метров и при контакте более 10 минут), получат уведомление об этом. Мы рекомендуем этим людям пройти лабораторный тест, не заражая других.

- Ранее читатель Самир Худиев обратился в нашу редакцию, сообщив, что получил разрешение через приложение E-TƏBIB, однако полиция оштрафовала его, обосновав это тем, что его нет в системе МВД. Штраф был аннулирован только после обращения в TƏBIB. Не столкнутся ли другие граждане, получающие разрешение через E-TƏBIB, с подобной проблемой?

- Этот вопрос уже решен, сотрудники МВД проинструктированы. Если гражданам, получившим разрешение через приложение, выписали штраф, если дата их штрафа совпадает с датой полученного через приложение разрешения, то к ним не будет применяться никакого штрафа. Хочу довести до вашего сведения, что есть злоупотребляющие приложением, в отношении которых уже приняты меры. Мы, в свою очередь, предотвратили возможные злоупотребления через приложение.

- Одна из основных проблем, которая беспокоит людей, - отслеживание их передвижений посредством данного приложения. В настоящее время нет критической опасности для жизни населения, в стране не проводятся военные операции, не введена чрезвычайная ситуация. Насколько при таком положении дел законно отслеживание перемещения людей с помощью такой технологии? Разрешает ли это наша Конституция?

- Предположение об отслеживании геолокации лиц, скачавших приложение E-TƏBIB, абсурдно. Мы уже неоднократно говорили об этом. Приложение работает с соблюдением строгих требований Apple и Android, в которых нет никаких пробелов. Данные регистрируются на личном смартфоне каждого, мы не получаем никакой дополнительной информации.

Данные могут передаваться только TƏBİB или Министерством здравоохранения, если пользователь заражен, однако среди этой информации нет и не может быть данных геолокации.

- Еще одно недовольство связано с тем, что приложение E-TƏBIB «забирает» у телефона много энергии. Это действительно так?

- Энергии потребляется меньше, чем ее «забирает» стандартная функция - Bluetooth. Естественно, при ежедневном использовании приложения будет «уходить» на 10-20% энергии больше, чем раньше.

Но сейчас в стране и мире пандемия, и я думаю, что пользователи с пониманием воспримут дополнительную трату энергии.

- Ожидается ли усовершенствование приложения E-TƏBIB и включение в него новых функций?

- Дополнения уже готовы, мы изучаем, тестируем определенные технические нюансы. Среди новых функций - полная работоспособность СТАТУСОВ, модуль Карантина и модуль Зон риска.

Модуль Карантина - это модуль изоляции инфицированных людей в их домах, он разработан для того, чтобы эти лица не выходили за пределы карантинных адресов и не заражали других людей.

Модуль Зон опасности, риска - это территории, где было зафиксировано наибольшее число инфицированных. Отмечая эти территории в приложении, мы рекомендуем, чтобы здоровые люди не посещали их.

Также, учитывая многочисленные обращения, мы решили добавить в приложение русский язык. Переводы уже готовы, мы планируем завершить все технические работы до конца недели. Со следующей недели приложение на азербайджанском и русском языках может быть представлено общественности. Нам также были адресованы заявки на создание приложения на английском языке, но мы еще думаем над этим.

- Сколько средств государство выделило на приложение?

- Что касается финансов, то мы, как группа ИТ-специалистов, подготовили и представили это приложение для поддержки нашей страны, народа в эти трудные дни в рамках нашего понимания социальной ответственности. Поэтому ни одна государственная структура не выделила нам деньги. Это - результат кропотливой работы, труда наших специалистов.

1news.az

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