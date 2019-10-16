Экс-посол о Пашиняне: политические амбиции становятся все ближе и ближе к диктаторским

Бывший посол Армении при Святом Престоле Микаэл Минасян раскрыл логику действий и сущность Никола Пашиняна, «чьи политические амбиции становятся все ближе и ближе к диктаторским».

Характеристику действиям армянского премьера бывший посол дал в статье, опубликованной в газете «Грапарак».

«На сегодня первым лицом в Армении стал человек, который руководит страной без каких бы то ни было конвенциональных принципов, правил и ответственности. И чем дальше, тем сильнее разыгрывается его аппетит, а политические амбиции становятся все ближе и ближе к диктаторским», - отметил Минасян.

По мнению автора, Никол Пашинян правит страной точно так же, как в свое время руководил газетой «Айкакан жаманак».

«И речь идет не о классической газете, а именно о желтой прессе. В принципах и манере его управления ничего не изменилось. Просто микросреду редакции он проецировал на пространство с большим географическим масштабом. И сейчас мы все живем в «Стране «Айкакан жаманак» с 24-часовым ритмом и памятью – ровно столько времени уходит на каждый выпуск ежедневника. Общество же разбилось на три части – журналистов, читателей и тех, кто газет не читает.

Как в бытность свою редактором газеты, так и сейчас Никол Пашинян не желает и не намерен ни брать на себя ответственность, ни делить ответственность с кем бы то ни было. Его сверхзадача – презентовать популярные и популистские поступки (заметьте, не решения). Однако драма на этом не заканчивается: дело в том, что в режиме и настроениях круглосуточной газетной логики живет не только Никол Пашинян, но и значительная часть граждан Армении, которые так же, как и он, не разделяют ответственности, живут в мифологизированном пашиняновском мире, читают с утра пашиняновский контент, чтобы сориентироваться – кого хвалить, а кого ругать. И так до следующего утра. Причем здесь совершенно не важно, что герой предыдущего номера стал антигероем в свежем выпуске. В этом заключается магия 24-часового ритма – обнулять все каждое утро. Тогда всё и все получают суточный срок годности. И на следующее утро уже решаешь – продлить ли срок годности или считать просроченным. В зависимости от целесообразности», - пишет автор.

По словам бывшего посла, Пашинян продолжает управлять страной по тому же регламенту, согласно которому повестка дня должна отражать несколько важных информационных жанров.

«Разоблачение дня. Здесь должен быть арест какого-либо коррумпированного бывшего чиновника, разграбившего и расхитившего максимально впечатляющую сумму. Не важно, ложь это или правда, не важно, что сам факт хищения или размер суммы могут быть так и не доказаны, а арест оказаться необоснованным, не важно, возвращаются ли эти средства или нет, или каким образом, где и кому они возвращаются. Необходимо обеспечить этот жанр в новостной ленте, и точка.

Селфи дня. Необходимо каждый день хоть с кем-нибудь да сфотографироваться: в субботу вечером – с Сержем Танкяном, в воскресенье – с Ким Кардашьян, в понедельник – с Алексисом Оганяном, во вторник – хотя бы с Тиграном Мансуряном, раз не нашлось более интересных персон. Селфи обязательно, и не важно, о чем говорилось до или после этого, насколько эффективным окажется потраченное главой государства время, какую пользу это принесет государству. Это все совершенно излишние и неуместные вопросы.

Фестиваль дня. Нехватки всяческих собраний в новостной ленте не должно быть: на то существуют фестивали водки, орехов, обуви, вина, тостов, хавурмы, лаваша, дронов, хард-драйверов и пр. Главное, чтобы люди верили: в стране есть подвижки. И не надо углубляться, заключаются ли какие-нибудь соглашения после этих фестивалей, открываются ли новые перспективы экспорта, привлекаются ли новые инвесторы, создаются ли новые рабочие места или нет. Все эти вопросы совершенно излишни и неуместны.

Герой дня. Здесь есть один деликатный момент. В «Стране «Айкакан жаманак» герои всегда одни и те же – это премьер-министр Никол Пашинян и его супруга.

Цифра дня. Необходимо всегда говорить о прогрессе. На 10 процентов выросла горно-космическая отрасль туризма. И не важно, что выбираются несопоставимые временные отрезки, используется некорректная методология или полностью вырванные из контекста показатели. Главное – положительная и впечатляющая цифра, чтобы граждане «Страны «Айкакан жаманак» с гордостью делились друг с другом онлайн-ссылками.

Барьер дня. Всегда нужен антигерой или явление, которые торпедируют прогресс. «Пока не будет нового парламента, инвестиций не будет». И согласно этой логике: пока не будет новых губернаторов, пока не изменится судебная система, пока Грайр Товмасян не подаст в отставку... А вскоре еще и будет «пока в России не будет нового президента». В «Стране «Айкакан жаманак» запрещено искать логическую связь между благополучием в жизни и вышеперечисленными явлениями. Это не важно. Главное – 24-часовая идентификация и обнародование препятствий».

И именно по этой логике и в режиме такой 24-часовой цепи Никол Пашинян руководит страной – без какой бы то ни было рациональности и последовательности.

И когда ему напоминают собственные слова или поступки суточной, месячной или годичной давности, он искренне недоумевает: а с какой стати, ведь начался новый день, это уже новый «номер» «Страны «Айкакан жаманак»?» - пишет автор.

Экс-посол не обошел вниманием и политику армянского премьера в отношении к России.

«Как мы теперь относимся к России? Да как придется, смотря в какой день. Ждем Путина с замиранием сердца, потом оскорбляем, не встретив должным образом, затем злимся из-за встречи в посольстве России, но завершаем день в аэропорту душевнейшими объятиями. Содержание? Ноль. И вопрос следующего дня: так у нас хорошие отношения с Россией или плохие? Уже не важно. Начался новый день. Приехал новый гость», - отметил он.

По мнению Минасяна, самая большая драма «Страны «Айкакан жаманак» заключается в том, что на самом деле у государства нет не только стратегии, но и цели. «Константно только одно: Никол Пашинян всегда был редактором «АЖ», а сейчас он – премьер-министр «Страны «АЖ». На вопрос, что же будет со страной дальше, ответа нет», - отметил он.

Автор также подверг критике политику властей в нагорно-карабахском урегулировании.

«Никол Пашинян попробовал решить карабахскую проблему в 24-часовом цикле, несколько раз повторив требование о возвращении Арцаха (Нагорно-Карабахский регион Азербайджана – ред.) за стол переговоров. И не спрашивайте: теперь вы настаиваете на участии Степанакерта (Ханкенди – ред.) или нет? Это ведь заявление годичной давности. Какая разница, на чем он настаивал тогда? Важно, что он говорит сейчас. И если налицо некие противоречия, значит, это вы все неправильно поняли.

Или он может заявлять, что «Арцах – это Армения, и точка». Отличный заголовок, замечательная реакция, хороший слоган на митинге. Да разве последствия так важны? Если придется – опубликует опровержение на последней странице», - отметил Минасян.

1news.az