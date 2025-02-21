Армянский спикер в Сенате Италии ответил на вопросы по мирному процессу между Баку и Иреваном

Находящийся с рабочим визитом в Риме председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в Сенате Италии принял участие в слушаниях, организованных в Комитете по политике ЕС.

Как сообщают армянские СМИ, слушания были посвящены Армении.

Спикер НС подробно изложил позицию Армении по различным актуальным вопросам, а также ответил на интересующие итальянских парламентариев вопросы.

В число обсуждаемых тем вошли вопросы, связанные с мирным договором с Азербайджаном, повесткой дня Армении по европейской интеграции, и т.д.