Армянский спикер в Сенате Италии ответил на вопросы по мирному процессу между Баку и Иреваном
Находящийся с рабочим визитом в Риме председатель Национального собрания Армении Ален Симонян в Сенате Италии принял участие в слушаниях, организованных в Комитете по политике ЕС.
Как сообщают армянские СМИ, слушания были посвящены Армении.
Спикер НС подробно изложил позицию Армении по различным актуальным вопросам, а также ответил на интересующие итальянских парламентариев вопросы.
В число обсуждаемых тем вошли вопросы, связанные с мирным договором с Азербайджаном, повесткой дня Армении по европейской интеграции, и т.д.
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