По делу о подрыве Армена Саркисяна в Москве задержаны двое граждан Армении

В Москве задержали двух граждан Армении по делу об убийстве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

Об этом написало издание RT.

Брат одного из фигурантов сообщил, что 44-летний Арман П. и 61-летний Грачья П. были задержаны почти две недели назад. Мужчины родились и выросли в Вагаршапате, много лет работали в России. Известно, что Грачья преподавал спортивно-бальные танцы, а Арман у него учился еще в Армении.

Покушение на Саркисяна произошло 3 февраля в московском жилом комплексе «Алые Паруса». При детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике, создатель батальона получил несовместимые с жизнью травмы. Известно, что покушение на Саркисяна готовилось не менее месяца.