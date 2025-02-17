Не спецслужбы, но цель та же: Кочарян о деятельности USAID в Армении

Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении не была работой спецслужб, но цель была такая же.

Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян.

«Возможно, они действовали даже более эффективно, с применением инструментов «мягкой силы». Тратились гигантские средства, и те открытия, которые сейчас делает Илон Маск, то есть, сами же американцы, ярко свидетельствуют об этом», – сказал Кочарян на пресс-конференции.

Он отметил, что когда говорят о влиянии на Армению, нужно говорить не только о деятельности спецслужб, но и об этом инструментарии, который использовался долгое время.

«Они выбирали активных людей и превращали их в носителей своей идеологии, и эта технология применялась довольно уверенно. Сейчас США заявляют, что это дорого, им это неинтересно», – сказал Кочарян.

Источник: Новости-Армения