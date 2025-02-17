Роберт Кочарян утверждает, что пытался вывезти лидеров армянских сепаратистов из Карабаха

Экс-президент Армении Роберт Кочарян утверждает, что в период однодневной антитеррористической операции Вооруженных сил Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года пытался спасти сепаратистских лидеров и вывезти их из этого региона.

«По 10 раз в день был на связи с руководителями Нагорного Карабаха [Карабахский регион Азербайджана – 1news.az]. Пытался найти варианты вывезти их. Сейчас о многом говорить не могу. Потому что возникнут вопросы, как и каким путем», - заявил Кочарян на пресс-конференции 17 февраля, сообщает News.am.

По его словам, армянские власти должны были сделать все, чтобы вывезти сепаратистскую верхушку: «Послать вертолет, договориться с миротворцами. Я пытался решить этот вопрос без участия властей (Армении). 24 часа в день работать, а не ходить на митинги. Может, когда-то напишу вторую книгу и изложу подробности».

Стоит отметить, что Роберт Кочарян был лидером армянских сепаратистов в период зарождения сепаратистского движения в Карабахе и полевым командиром во время Первой Карабахской войны.