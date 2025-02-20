Армения закупает у Индии сравнительно дешевое вооружение - газета Star

Армения расширяет оборонный диалог с Индией, делая ставку на импорт сравнительно дешевых видов оружия и боеприпасов, пишет турецкая газета Star, на которую ссылается АЗЕРТАДЖ.

Издание отмечает, что в попытке восстановить военно-технический потенциал, утраченный в результате 44-дневной войны с Азербайджаном, Армения в последние годы начала закупать вооружение во Франции и Индии.

В Иреване также наладили контакты в военной области с США, Грецией, Кипром и Китаем.

Газета напоминает, что первый крупный контракт на сумму около 2 млрд долларов был подписан Арменией и Индией в 2020 году.

«Последним звеном этого диалога стал визит в Индию высокопоставленной делегации во главе с министром обороны Армении Суреном Папикяном, который 10-14 февраля посетил международную авиационно-космическую выставку Aero India 2025. На полях авиасалона прошли переговоры глав минобороны и представителей оборонных компаний Армении и Индии», - говорится в публикации Star, где приводятся оценки экспертов, не исключающих налаживания сторонами совместного производства отдельных видов продукции.

Турецкое издание поясняет, что главная причина, подталкивающая Армению к активному импорту оружия из Индии – модернизация Нью-Дели российских разработок вооружения, совместимых по своим параметрам с системами оснащения армянской армии.

«На период 2024-25 гг. Армения обязалась закупить у Индии оружие еще на 600 млн долларов. Приоритет Иреваном отдается артиллерийским системам и ПВО», - говорится далее в статье.

Газета, в числе прочих, приводит информацию о заказе на 41 млн долларов на поставку в Армению антидронных систем разработки индийской компании Zen Anti-Drone System (ZADS).

Кроме того, в Иреване обсуждают вопрос модернизации четырех самолетов Су-30 СМ по линии индийской Hindustan Aeronautics Limited. Первая фаза переговоров по данному вопросу состоялась в конце прошлого года, пишет Star.

«Как результат, Индия начала замещать Россию в списке основных поставщиков вооружения в Армению, а Иреван вышел на лидирующие позиции среди импортеров оружия из этой южно-азиатской страны. Примечательны слова министра обороны Армении Папикяна, который не исключил использования индийского оружия, «как для обороны, так и нападения», - пишет турецкая газета.