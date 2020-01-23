Эльдар Азизов: У каждого руководителя должны быть чистые руки

В Исполнительной власти Баку с участием руководителей структурных хозяйственных служб прошло совещание, посвященное предстоящим в 2020 году задачам и повышению прозрачности в деятельности.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, выступая на совещании, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подробно проинформировал собравшихся о том, что реформы, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, пресекают негативные факты, обеспечивая прозрачность.

Говоря о требованиях, которые Президент Ильхам Алиев ставит перед руководящими работниками, Э.Азизов подчеркнул, что у каждого руководителя должны быть чистые руки, он должен работать прозрачно.

«Каждая структура должна строго относиться к финансовым вопросам, эффективно расходовать выделенные средства, отчитываться о потраченных суммах перед общественностью и СМИ», - подчеркнул Эльдар Азизов.

Тимур Рзаев, Э.Т.