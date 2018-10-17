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Эльмар Мамедъяров: Должность для человека не вечна  

Сегодня в 14:38 ~ 1 минута на чтение 5688
Эльмар Мамедъяров: Должность для человека не вечна  
«Должность для человека не вечна. Поэтому я чувствую себя нормально. Я работал, служил долгое время».
 
Об этом сказал бывший министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью изданию Gununsesi. 
 
Коснувшись будущих планов, экс-министр отметил, что всего второй день, как он был освобожден от должности главы МИД: «Сижу у себя дома. У меня нет какого-либо решения относительно будущего. Обещаю, как только приму решение, поделюсь с вами». 
 
На вопрос журналиста о том, собирается он остаться в Азербайджане или уехать к своим детям в США, Эльмар Мамедъяров ответил: «Я же сказал, что пока ничего не решил. Когда предприму шаг, вы узнаете». 
 
На вопрос: «Что вы думаете о новом главе МИД Джейхуне Байрамове? Есть те, кто подчеркивает, что у него нет опыта в дипломатической сфере», Эльмар Мамедъяров сказал: «Я желаю успехов Джейхуну Байрамову. Он грамотный человек. Мы лично знакомы. Что касается второй части вашего вопроса, то это вопрос не ко мне. Поэтому хорошо было бы, если бы вы спросили об этом у него самого». 
 
1news.az

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