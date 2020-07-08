Еще в двух районах Азербайджана введен ужесточенный карантинный режим

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Ужесточенный карантинный режим будет введен в Геранбойском и Гёйгёльском районах.

Как сообщает 1news.az, Кабмин внес изменения в постановление «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Хачмазского районов».

Согласно действующему постановлению, для обеспечения ужесточения особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Хачмазского районов введены ограничения с 00.00 21 июня 2020 года до 06.00 20 июля 2020 года.

Эльшан Рустамов