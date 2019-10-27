Это Азербайджан! В Вандаме установили памятник Ван Дамму – ФОТО - ВИДЕО

В Габалинском районе Азербайджана установили памятник известному американскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму.

Актер представлен в скульптуре сидящим на шпагате. Фото памятника, установленного в селе Вандам, выложил в социальной сети Facebook журналист Шакир Эминбейли. Он указал, что скульптором, создавшим эту работу, является Азад Алиев. По всей вероятности, идея создания памятника актеру в этом селе исходила из-за схожести названий села с именем актера.

Жан-Клод Ван Дамм - американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения; культурист, мастер боевых искусств. Он является чемпионом Европы по карате и кикбоксингу 1979 года в среднем весе среди профессионалов, а также имеет черный пояс. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, таких как: «Кровавый спорт» (1988), «Кикбоксер» (1989), «Самоволка» (1990), «Ордер на смерть» (1990), «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993), «Патруль времени» (1994) и других.

Эльшан Рустамов, М. К.