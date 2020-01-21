Футболист Махир Эмрели открыл свой бизнес в Загатале – ФОТО – ВИДЕО

На телеканале CBC Sport продолжается проект «Foto+», участниками которого становятся известные азербайджанские спортсмены.

Автор и ведущий программы – Садиг Гулиев, он же выступает в проекте и как фотограф, а очередным гостем стал азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Карабах» (Агдам) и национальной сборной Азербайджана Махир Эмрели, которого телезрители увидели вне игры в футбол.

Съемки программы с участием М.Эмрели прошли в городе Загатала, где футболист провел свое детство – в съемках приняли участие бабушка, мама и сестра полузащитника.

В своем интервью М.Эмрели рассказал, что думает о будущем, и именно поэтому, посоветовавшись с родным дядей, открыл свой бизнес в Загатале, где у футболиста животноводческая ферма и ореховый сад. Рассказывая о бизнесе, футболист отметил, что стартовым капиталом для него стала премия, полученная за победу в Играх исламской солидарности в 2017 году.

Полный выпуск программы «Foto+» с участием Махира Эмрели доступен для просмотра ниже.

В.Ф, Г.Р.

Фото: Садиг Гулиев