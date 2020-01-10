Где в Баку можно вкусно поесть и отдохнуть? - ФОТО - ВИДЕО

Всё, что нужно знать о ресторанах сети SET Group - «Nəlbəki» и «Social Baku».

Сегодня кафе и рестораны можно встретить в Баку практически на каждом шагу – в них представлены как азербайджанская национальная кухня, так и различные мировые кухни, и каждый может найти что-то для себя – будь то всеми любимое и ставшее гастрономической классикой блюдо или новейший изыск для любителей кулинарных открытий.

Но, несмотря на то, что заведений в столице Азербайджана огромное количество, не каждое из них становится любимым как для жителей города, так и для иностранных туристов, посещающих Баку. О двух из них – «Nəlbəki» и «Social Baku», ставших в самый короткий срок для многих любимыми местами времяпрепровождения и отдыха в столице, читайте в материале далее.

«Nəlbəki» и «Social Baku» являются проектами ресторанной сети SET Group, которая была образована в 2018 года и уже успела ярко и вкусно заявить о себе благодаря вышеназванным заведениям, без которых вкусный Баку сегодня уже невозможно представить, недаром слоган сети «Incəlikləri düşünərək».

Ресторан азербайджанской и европейской кухни «Nəlbəki» расположился на первом этаже жилого комплекса «Park Azure» (вблизи развлекательного центра «Megafan») – слоган заведения «Sizi «90»lara aparacaq dadlı və doğma ünvan» лучше всего характеризует «Nəlbəki», который сроднился с каждым своим гостем по ряду основных причин.

Одна из основных – это вкуснейшая еда, будете здесь, обязательно закажите, к примеру, вкуснейшие пирожки и гутабы, а какой в «Nəlbəki» невероятный чай на любой вкус! Высокопрофессиональный сервис, удобная локация, уютная и практически домашняя атмосфера, а также доступные цены сделали ресторан реально родным адресом для многих постоянных гостей, которые давно превратились в друзей заведения.

А еще здесь в дружеской компании вы сможете сыграть в нарды или домино, что сделает ваше посещение «Nəlbəki» еще более интересным и запоминающимся.

Видя большой интерес к своему первому проекту и прислушиваясь к пожеланиям постоянных посетителей, SET Group открывает второй ресторан «Social Baku», который расположился в самом центре азербайджанской столицы по адресу: улица Тарлана Алиярбекова, 18А.

Используя опыт, накопленный в создании и работе «Nəlbəki», SET Group удалось влюбить в «Social Baku», слоганом которого является фраза «Baki bizimlə sosiallaşır», жителей и гостей азербайджанской столицы в самый короткий срок – каждый гость чувствует себя здесь очень комфортно, и необычный дизайн заведения еще больше располагает к отдыху. В дизайне ресторана умело сочетаются лофт, азербайджанские национальные орнаменты и тропический стиль, а если говорить о меню, то кухня здесь азербайджанская и европейская, а также можно попробовать все виды японских суши.

Если говорить о «Nəlbəki» и «Social Baku», то невозможно не упомянуть кальяны, подаваемые здесь – и если не знаете, где раскурить душистый ароматный кальян, знайте, здесь они одни из самых лучших в городе. То же самое можно сказать и о завтраках – тут они просто объедение и на любой вкус. «Səhəri bizimlə açın», - говорит команда SET Group.

И еще один очень важный момент – «Nəlbəki» и «Social Baku» работают круглосуточно, таким образом являясь идеальным выбором для тех, кто ведет активную ночную жизнь, работает по ненормированному графику или просто оказался ночью в дороге и захотел вкусно перекусить.

Но не только вкуснейшая еда располагает к посещению вышеназванных заведений, но и в целом царящая в них атмосфера комфорта и уюта, в которую каждый гость погружается сразу же, как только войдет в ресторан – а ко всему прочему здесь рай для пользователей социальных сетей, так как фото, сделанные в «Nəlbəki» и «Social Baku», однозначно украсят ваши страницы.

Как раз сейчас в этих двух ресторанах проводится конкурс, условия которого очень просты – вам следует сфотографироваться на фоне праздничного новогоднего декора либо в «Nəlbəki», либо в «Social Baku», поделиться снимком в Instagram и tag’нуть на фотографии ресторан. Конкурс продлится до 21:00 12 января – победители будут определены по количеству like и названы 13 января, призами станут подарочные купоны от SET Group на 100, 50 и 30 AZN.

И, забегая немного вперед, раскроем небольшую тайну – в самое ближайшее время SET Group представит свой третий проект, который будет располагаться в центре Баку и приятно удивит очень многих. Но все подробности нового объекта держатся в строжайшем секрете.

В.Ф, Г.Р.