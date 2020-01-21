Генпрокуратура предупредила руководство сайта, распространявшего «сенсационную» информацию об убийстве 10-летней Нармин

Разбирательство Генпрокуратуры АР установило, что сайтом jamaz.info в грубое нарушение Закона «О СМИ» была неоднократно целенаправленно распространена «сенсационная» информация по уголовному делу об убийстве 10-летней жительницы седа Дондар Гушчу Нармин Гулиевой, а также предвзятая и недостоверная, вредящая ходу следствия и направленная на формирование ложного общественного мнения информация.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов, в связи с этим главный редактор сайта Фикрет Фарамазоглу был вызван в Генпрокуратуру.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» от него было потребовано прекратить публикацию предвзятых материалов и сделано официальное предупреждение о том, что в случае очередной публикации подобных материалов в отношении него будут предприняты строгие меры в рамках законодательства.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Дело об убийстве Нармин Гулиевой находится под контролем Президента

Мать убитой в Товузе 10-летней девочки: «Зачем вы сожгли моего ребенка?» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ганира Пашаева: «Те, кто убил и сжег десятилетнюю Нармин, получат самое суровое наказание»

МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе

Похоронена жестоко убитая 10-летняя Нармин Гулиева – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к генпрокурору в связи с жестоким убийством 10-летней Нармин

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ в связи с информацией по поводу смерти малолетней девочки в Товузе

Новые детали по делу Нармин Гулиевой: близкие родственники дают противоречивые показания – ВИДЕО

МВД об информации о задержании убийцы 10-летней Нармин

Задержан подозреваемый в убийстве 10-летней Нармин – ОФИЦИАЛЬНО

Этот человек задержан за убийство Нармин Гулиевой – ФОТО

МВД: Родственник-полицейский не помогал убийце 10-летней Нармин Гулиевой

МВД предупредило журналистов: Не спекулируйте на убийстве 10-летней Нармин

Экстрасенс Зираддин Рзаев заявил, что полиция просила его помощи в раскрытии убийства 10-летней Нармин: Комментарий МВД