Госслужба: Тысячи добровольцев изъявляют желание служить в армии

~ 1 минута на чтение 4619

После призыва Президента Азербайджана Ильхама Алиева тысячи добровольцев изъявляют желание служить в армии и проходят соответствующую регистрацию, сообщает Государственная служба АР по мобилизации и призыву на военную службу.

Как говорится в сообщении, после заявления главы государства 15 июля на заседании Кабинета министров, тысячи молодых людей приходят в местные управления, отделы и отделения Госслужбы по месту прописки, выражают желание добровольно служить в армии и в соответствующем порядке берутся на учет.

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выражает признательность гражданам страны за высокий патриотизм.

«Еще раз напомним, что в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защита территориальной целостности Азербайджанской Республики полностью обеспечивается Азербайджанской армией», - отмечается в сообщении.

«В случае необходимости военнообязанные в запасе, на основании требований действующего законодательства, будут призваны в местные структурные отделения Службы, и могут быть привлечены к соответствующим мероприятиям в целях обеспечения защиты страны и безопасности государства», - подчеркивается в нем.

Ф.Багирова