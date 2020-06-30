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Граждане Пакистана эвакуированы из Азербайджана - ФОТО

30 Июня, 2020 в 17:50 ~ 1 минута на чтение 754
Граждане Пакистана эвакуированы из Азербайджана - ФОТО

Граждане Пакистана эвакуированы из Азербайджана.

Согласно информации посольства Пакистана в Азербайджане, 159 граждан Пакистана отправлены в Исламабад на самолете, принадлежащем Пакистанским международным авиалиниям (PIA).

«Большинство эвакуированных пакистанцев - туристы и бизнесмены, находящиеся в Азербайджане по краткосрочным визам и не сумевшие вернуться в Пакистан из-за прекращения международных полетов в связи с пандемией COVID-19», - отмечается в сообщении. 

Также отмечается, что прибывший в Азербайджан из Пакистана самолет доставил 12 граждан Азербайджана на родину.

Отметим, некоторое время назад еще одна группа граждан Пакистана отправилась на родину.

АПА

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