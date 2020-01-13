Ильхам Алиев обозначил очередной приоритет Азербайджана

Очередной приоритетной сферой для Азербайджана будет создание возобновляемых источников энергии, заявил Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2019 года.

Глава государства напомнил, что несколько дней назад в Баку с двумя крупными инвесторами были подписаны договоры по двум проектам строительства крупных электростанций – ветряной и солнечной. Производственная мощность двух станций составит 440 МВт.

«Это очень крупные станции, крупнейшие в регионе солнечная и ветряная электростанции», - отметил Президент.

Глава государства отметил, что в тендере принимали участие 9 компаний, но были выбраны 2 компании, представившие лучшие условия. Остальные компании могут пересмотреть свои условия, сделать их более приемлемыми для нашей страны.

«Я поручаю Кабинету министров, чтобы предложения компаний, принявших участие в конкурсе, были рассмотрены, они были приглашены, чтобы с ними были проведены переговоры в индивидуальном порядке, и чтобы они реализовали аналогичные проекты в Азербайджане», - сказал глава государства.

1news.az