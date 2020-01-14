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Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 156
Ильхам Алиев поздравил нового султана Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание султану Султаната Оман Хайсаму бен Тарику Аль Саиду по случаю его вступления на престол.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в послании глава государства отметил, что Азербайджан и Оман объединяют традиционно дружественные отношения.

«Верю, что наши связи, построенные на прочном фундаменте, и впредь будут успешно развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Омана», - говорится в поздравительном послании главы Азербайджанского государства.

1news.az

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