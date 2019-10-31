Ильхам Алиев принял новых глав Исполнительной власти города Евлах и Хачмазского района - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 31 октября принял главу Исполнительной власти города Евлах Анара Тагиева и главу Исполнительной власти Хачмазского района Эльнура Рзаева в связи с их назначением на должности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении Эльнура Шахбаз оглу Рзаева главой Исполнительной власти Хачмазского района и о назначении Анара Агиль оглу Тагиева главой Исполнительной власти города Евлах.

Другими своими распоряжениями глава государства освободил Шамседдина Гусейнгулу оглу Ханбабаева от должности главы Исполнительной власти Хачмазского района и Годжу Черкез оглу Самедова от должности главы Исполнительной власти города Евлах.

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