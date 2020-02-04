Ильхам Алиев: «У нас восьмичасовой рабочий день. Никто не должен работать больше»

Предприниматели должны строить свою деятельность в соответствии с законодательством, заключать трудовые договора, не эксплуатировать работников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах».

«Как мне сообщили, в некоторых случаях сотрудники работают больше времени. У нас восьмичасовой рабочий день. Никто не должен работать больше. Но чтобы сэкономить больше денег, в некоторых случаях заставляют работать 10 часов, 12 часов и более. Этому нужно положить конец, и Кабинет министров должен контролировать это», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства поручил провести специальное совещание, чтобы обсудить эти вопросы. «Если такие случаи будут допущены, то предприниматель будет наказан», - отметил он.

Президент Ильхам Алиев также обратился к работникам: «Не работайте без трудового договора. Я знаю, что в некоторых случаях вас заставляют. Но знайте, что если нет трудового договора, то завтра вы не сможете получить пенсию, медицинскую страховку».

Глава государства также отметил, что предприниматели должны платить налоги, соблюдать все требования закона и нести ответственность. «Состоятельные предприниматели, конечно, должны осознавать и свою социальную ответственность. В то же время они не должны необоснованно сокращать сотрудников. Потому что каждое сокращенное рабочее место оставляет без хлеба одну семью.

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