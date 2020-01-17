Иранец - в «Нефтчи», воспитанник «Арсенала» - в «Зиря»: Как клубы Премьер-лиги готовятся к чемпионату

Азербайджанские клубы вступили в активную фазу подготовки ко второй половине сезона.

Как сообщает 1news.az, уже по традиции все клубы Премьер-лиги в январе отправились в соседнюю Турцию.

Мы постараемся вкратце рассказать о положении дел в каждом из клубов, новых трансферах и контрольных встречах.

Раньше остальных в Турцию отправились «Зиря» и «Сабах». Произошло это 8 января. 11-го числа в Анталью прибыл «Нефтчи», а на следующий день туда же отправились «Карабах», «Сумгайыт», «Габала» и «Кешля». С 12-го числа к подготовке в Анталье приступил «Сабаил». Все клубы запланировали двухнедельные сборы в Турции.

«Карабах» приступил к подготовке ко второй половине чемпионата 7 января, собравшись на базе клуба. Вместе с тем пока «агдамцы» не торопятся проводить контрольные встречи. Главный тренер Гурбан Гурбанов объяснил это тем, что не хочет нагружать футболистов после напряженной первой половины сезона.

Завтра «агдамцы» выйдут на первый матч. Соперником будет румынская «Академика». 22-го «Карабах» сыграет с казахским «Жетысу», а на 25-е число запланированы два матча - против чешской «Сигмы» и польского клуба «Висла Блок».

Как уже известно, команду покинули Асмир Бегович, Ричард Алмейда, который пока не нашел себе нового клуба и все еще может вернуться в «Карабах», а также Симон Славчев.

Новых трансферов «Карабах» пока не осуществил, хотя, как отметил в интервью Football24.az Гурбан Гурбанов, ведутся переговоры с игроками на все позиции.

Интервью новичка «Нефтчи» Самана Наримана Джахана

Продолжает свою подготовку к новому сезону и «Нефтчи», который осуществил трансфер Самана Наримана Джахана из иранского «Машинсази», а также вернул из аренды Мирабдуллу Аббасова. Покинули команду форвард Рауф Алиев и Кирилл Петров, который вроде и считался основным в команде, но так и не оправдал ожиданий.

«Нефтчи» уже успел провести одну контрольную встречу, разгромно уступив польскому клубу ЛКС (0:4). Наставник команды Роберто Бордин после матча сказал, что пока они не нащупали свою игру.

Переживающий не лучшие времена «Сабаил» после первой половины чемпионата вынужден был отпустить своего лидера – Агабала Рамазанов перебрался в «Зиря». Покинул команду и Мирабдулла Аббасов, который вернулся в «Нефтчи». Не будет выступать за «Сабаил» и Эльвин Юнусзаде. Едва ли кто-то удивится, если Юнусзаде снова останется без клуба. «Сабаил» смог усилиться лишь за счет Рауфа Алиева, который покинул «Нефтчи».

«Сабаил» успел провести в Турции одну товарищескую игру, 15 января уступив казахскому клубу «Жетысу» с минимальным счетом. Следующий матч бакинский клуб проведет 18-го числа. Соперником будет донецкий «Олимпик».

«Габала» не смогла удержать своего главного форварда Давида Волкова, который предпочел перебраться в «Зиря». Среди новых футболистов - только воспитанник академии Эхтирам Шахвердиев, который вернулся из «Сумгайыта».

14 января команда провела в Анталье первую контрольную встречу, уступив МТК (Венгрия) со счетом 0:3. Главный тренер команды Эльмар Бахшиев отметил, что результат матчей во время сборов не имеет для него никакого значения.

Наибольшую активность на трансферном рынке проявляет «Зиря», отдавая при этом предпочтение точечным усилениям. Бакинский клуб подписал Агабалу Рамазанова и Давида Волкова, которые уже зарекомендовали себя по матчам чемпионата за «Сабаил» и «Габалу». Также к команде присоединился воспитанник лондонского «Арсенала», экс-футболист «Лестера» Алие Сисай.

Команда успела провести в Анталье два матча, уступив «Умранийеспору» (Турция) (0:3) и обыграв «Сепси» (Румыния) (2:0).

Что касается «Сумгайыта», то команду покинули Ниджат Мехбалыев, Эхтирам Шахвердиев и Ибрагим Алиев, которые не проходили в основу. Новых трансферов пока нет. В Анталье «сумгайытцы» пока провели одну игру, уступив венгерскому «Капошвару» (3:4).

В свою очередь, «Сабах» во главе с Желко Сопичем намерен несколько перестроить состав. Хорватский специалист выражал недовольство легионерами. Зимой команду уже покинули Хендрик Экштейн и Роджер Рохас. Первый летом приобретался с большими надеждами, и не сказать, что был худшим в составе клуба.

Первым трансфером Сопича стал его соотечественник - полузащитник Марио Марина. А 16 января клуб объявил о возвращении Марко Девича, который уже выступал за «Сабах» в прошлом сезоне.

«Сабах» расположился в Белеке и уже провел две контрольные встречи. 11 января команда уступила венгерскому «Пакшу» (0:2), а 15 января сыграла в нулевую ничью с румынской «Академикой».

Ну и, наконец, «Кешля». Подопечные Тарлана Ахмедова смогли всех удивить в первой половине чемпионата, завершив его на третьей позиции, лишь на два очка отстав от «Нефтчи».

Команду зимой покинули Зия Азизов, Шахин Закиев, Эмин Мехтиев, Мурад Гаялы, которые не проходили в основу. Команда усилилась узбекским полузащитником Шохрухом Гадоевым. В Анталье команда проведет три матча, первый из которых намечен на сегодня. Соперником будет клуб третьей немецкой Бундеслиги - «Звичкау».

Отметим, что старт второй половины чемпионата будет дан 1 февраля, когда стартуют матчи 15-го тура.

Теймур Максутов, Э.Т.