Исследование: COVID-19 может повредить мозг и привести к неврологическим осложнениям

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Коронавирус может вызвать серьезные осложнения в работе мозга, в том числе воспаление, инсульт и психоз.

К такому выводу пришла группа научных сотрудников из Университетского колледжа Лондона.

По данным агентства Reuters, ученые описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения.

«Пока не известно, приобретет ли повреждение головного мозга масштаб эпидемии в результате нынешней пандемии коронавируса, как это было в 1920-1930 годы, когда в мире была вспышка летаргического энцефалита (ред. – известного как сонная болезнь) после пандемии гриппа в 1918 году», – сказал ученый Майкл Занди, руководивший научной группой.

Новое исследование, опубликованное в международном научном журнале по неврологии - Brain, также говорит о том, что у девяти пациентов, перенесших воспаление мозга, диагностировали редкое состояние – острый диссеминированный энцефаломиелит (воспалительное заболевание центральной нервной системы). Как правило, оно вызывается вирусными инфекциями и чаще диагностируется у детей.

Если раньше в клинике, относящейся к Университетскому колледжу Лондона, взрослые пациенты с таким заболеванием встречались не чаще одного в месяц, за период проведения исследования число таких пациентов выросло до одного в неделю, отмечают ученые Колледжа.

По словам Росса Патерсона, участвовавшего в исследовании, пока трудно сказать, какой ущерб человеческому здоровью может нанести коронавирусная инфекция в долгосрочной перспективе, так как для этого необходимы более длительные наблюдения.

Однако врачи должны знать о возможных неврологических последствиях этой инфекции, убежден он, так как ранняя диагностика может повысить эффективность лечения.

Адриан Оуэн, нейробиолог из Западного университета в Канаде, сказал в интервью Reuters, что считает крайне важным на нынешнем этапе собирать данные со всего мира о возможных последствиях COVID-19 на организм человека, чтобы понять, насколько частыми являются неврологические осложнения.

С этой целью ученый запустил международный проект: посредством глобальной платформы www.covidbrainstudy.com каждый человек, перенесший COVID-19, может записаться на серию когнитивных тестов, чтобы проверить, сказалось ли перенесенное заболевание на его умственных способностях.

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Елена Остапенко