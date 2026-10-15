Мадуро и его жена отвергли новые обвинения на заседании суда в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес отвергли предъявленные им новые обвинения на заседании федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Прокуратура США предложила перенести начало судебного разбирательства по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес с 1 на 14 июня 2027 года.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ходатайстве, направленном члену федерального суда Южного округа Нью-Йорка Элвину Хеллерстайну.

В документе отмечается, что стороны обвинения и защиты согласовали предложение об изменении сроков рассмотрения дела в связи с предъявлением пятого по счету дополненного обвинительного заключения. Адвокаты обвиняемых выразили согласие с предложенным графиком.

В частности, стороны согласны перенести слушания по ходатайствам об отклонении обвинений с 17 ноября на 21 декабря 2026 года. Срок подачи предварительных прошений защиты предлагается продлить с 11 января до 12 февраля 2027 года, а слушания по ним назначить на 8 апреля.

В письме также отмечается, что защита может потребовать дополнительного переноса сроков, если к установленной дате суд не вынесет решения по вопросам иммунитета обвиняемых или юрисдикции. При этом стороны сохраняют за собой право обращаться с просьбами о дальнейшем изменении графика судебного разбирательства.