Состоялась панельная дискуссия на тему «Реалии Карабаха: возможности цифровых медиа и их социальное влияние» - ФОТО

В рамках выставки «Rebuild Garabagh 2026» состоялась организованная Фондом возрождения Карабаха панельная дискуссия на тему «Реалии Карабаха: возможности цифровых медиа и их социальное влияние».

В мероприятии, состоявшемся 15 октября 2026 года, приняли участие депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, директор «ASAN Radio и TV» Эмин Мусави, начальник отдела по работе с субъектами медиа и журналистами Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Натиг Мамедли, руководитель «ASAN AI Hub» Ляман Ибрагимова, а также специалист по технологиям и инновациям Фарид Пардашунас.

В ходе панельной дискуссии, модератором которой выступила начальник отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Парвин Багирова, основное внимание было уделено роли цифровых медиа в донесении реалий Карабаха до международного сообщества и передаче исторической памяти будущим поколениям. Участники обсудили способы представления этой информации посредством убедительного контента, основанного на фактах и лишенного излишнего эмоционального пафоса, а также пути более широкого распространения в глобальном информационном пространстве сведений о восстановительных и созидательных работах в Карабахе и новых реалиях, формирующихся в регионе. Одновременно была подчеркнута важность сохранения исторических фактов и информации о процессе восстановления в долгосрочных цифровых архивах.

В ходе панельной дискуссии также были затронуты вопросы противодействия дезинформации и целенаправленным информационным атакам, соблюдения баланса между оперативностью и точностью новостных материалов, проверки информации и следования этическим принципам профессиональной журналистики. Участники обменялись мнениями о необходимости повышения навыков журналистов по проверке фактов и уровня медиаграмотности общества, а также обеспечения баланса между свободой СМИ, государственными интересами и информационной безопасностью.

Еще одной темой обсуждения стало влияние искусственного интеллекта на деятельность медиа. Была отмечена важность обеспечения прозрачности алгоритмов на цифровых платформах, защиты аудитории от манипуляций, выявления поддельных фото-, видео- и аудиоматериалов, в том числе дипфейков, а также внедрения современных механизмов проверки для сохранения общественного доверия к источникам информации.

После выступлений спикеры ответили на вопросы участников панельной дискуссии.