PASHA Bank организовал мероприятие «Новая логистическая карта Азербайджана: от Среднего коридора к региональному логистическому центру» - ФОТО

14 октября в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялось мероприятие «Новая логистическая карта Азербайджана: от Среднего коридора к региональному логистическому центру», организованное PASHA Bank. Оно объединило руководителей и представителей государственных структур, финансовых институтов, транспортно-логистического сектора и крупного бизнеса.

Главной темой встречи стало развитие Азербайджана как регионального логистического центра и его влияние на бизнес-среду. Участники обсудили новые торговые и инвестиционные возможности, открывающиеся благодаря Среднему коридору, а также вызовы, с которыми сталкиваются компании в сфере международной торговли и логистики. Особое внимание было уделено развитию транспортной инфраструктуры, укреплению региональных связей, цифровизации процессов и расширению возможностей финансирования бизнеса.

В обсуждениях приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Фуад Мамедов, заместитель главного исполнительного директора PASHA Financial Holding Шахин Мамедов, главный финансовый директор и руководитель офиса компании NEQSOL Holding в Азербайджане Имран Ахмедзаде, главный исполнительный директор Azersun Holding Саваш Узан, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ариф Агаев, заместитель председателя ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Джалал Фараджли, заместитель председателя Правления PASHA Bank Бахруз Нагиев, вице-президент Silk Way West Airlines Вугар Мамедов и главный операционный директор Trendyol Group Серкан Явуз.

Открывая мероприятие, председатель Правления PASHA Bank Джавид Гулиев отметил стратегически важное положение Азербайджана на международных транспортных и торговых маршрутах. По его словам, дальнейшее развитие Среднего коридора открывает новые перспективы для развития экономики страны и расширения возможностей для бизнеса.

«Средний коридор, проходящий через территорию Азербайджана, способствует экономическому развитию страны. Каждая торговая операция в рамках этого маршрута связана с вопросами финансирования, проведения платежей, управления рисками и обеспечения доступа к оборотным средствам. В связи с этим на финансовые институты возлагается значительная ответственность. PASHA Bank продолжает поддерживать развитие реального сектора экономики, финансировать рост бизнеса и содействовать созданию новых инвестиционных возможностей», - отметил Джавид Гулиев.

Затем главный экономист PASHA Holding Эльман Эминов выступил с презентацией «Перестройка мировой торговли: инфраструктура и региональные связи». В своём выступлении он рассказал об основных изменениях и тенденциях в мировой торговле, а также об экономическом значении региональных транспортных маршрутов.

Программа мероприятия продолжилась двумя панельными дискуссиями, посвящёнными развитию логистического сектора и международной торговли.

Первая панельная дискуссия прошла на тему «Формирование Азербайджана как регионального логистического центра: инфраструктура и региональные связи». Участники рассмотрели транспортный и логистический потенциал страны, возможности интеграции различных видов транспорта, пути повышения эффективности существующей инфраструктуры и конкурентные преимущества Азербайджана в регионе.

В центре второй панельной дискуссии «Будущее торговли и логистики: торговля, грузоперевозки и цифровая коммерция» оказались актуальные потребности бизнеса, вызовы в сфере международной торговли и грузоперевозок, а также перспективы электронной коммерции. Отдельное внимание участники уделили финансовым решениям, способным поддержать компании, работающие в этих направлениях.

В ходе обсуждений также были затронуты вопросы сотрудничества между государственным и частным секторами, цифровизации логистических процессов и создания более благоприятных условий для ведения бизнеса.

Мероприятие завершилось открытой дискуссией и сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники обменялись мнениями и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Объединив на одной площадке представителей государства, финансового сектора и крупного бизнеса, PASHA Bank создал возможность для предметного диалога о будущем логистической отрасли Азербайджана. В центре внимания оказались практические шаги, необходимые для укрепления позиций страны на международной логистической карте и реализации новых возможностей для бизнеса.