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В Дании учителям разрешат применять «физическую силу» для порядка в школах

Редакция 1news23:55 - 12 / 10 / 2026
В Дании учителям разрешат применять «физическую силу» для порядка в школах

Законопроект, который еще должен одобрить парламент Дании, позволит учителям физически удерживать учеников или выводить учащихся из класса против их воли при определенных условиях.

Как передает 1news.az со ссылкой на DW, об этом заявил министр образования Дании Магнус Хеунике.

По словам главы ведомства, если они «представляют опасность для себя и окружающих» или «значительно нарушают порядок» в классе, при этом речь не идет о каких-либо телесных наказаниях.

«Учителя не должны сомневаться в том, что им разрешено делать, когда ситуация обостряется. Ни один преподаватель не должен бояться быть уволенным за предотвращение насилия», — сказал он.

Поводом для законопроекта послужили сообщения об участившихся случаях агрессивного и деструктивного поведения в датских школах. Согласно исследованию Датской инспекции труда, более четверти опрошенных педагогов заявили о том, что стали чаще сталкиваться с подобным поведением учеников. Исследование также показало, что примерно в каждом пятом классе насилие направлено против учителей.

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