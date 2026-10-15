Формула справедливости: почему опыт Азербайджана важен для нового миропорядка

Сегодняшний мир стремительно теряет привычные точки опоры, и за этим стоят не только геополитические противоречия, но и глубочайший кризис доверия к системе международных отношений.

Растущее расхождение между провозглашенными принципами и их практическим применением, фактическая беспомощность институтов, созданных для предотвращения войн и защиты основополагающих принципов международного права, но все чаще превращающихся в площадки для бесконечных и бесплодных дискуссий, - все это заставляет мировое сообщество искать новые ориентиры: лидеров и государства, способных не просто говорить о международном праве, но и доказывать его действенность на практике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неслучайно акцентирует внимание на необходимости создания действенных механизмов исполнения решений международных организаций. Выступая сегодня на VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку, глава государства обозначил одну из ключевых причин сохранения глобальной нестабильности: «До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые».

Эта мысль азербайджанского лидера вскрывает главную уязвимость современной архитектуры безопасности: безнаказанность агрессора и пренебрежение международным правом создают условия для новых кризисов. Азербайджан на собственном горьком опыте столкнулся с безнаказанностью агрессора и неспособностью международного сообщества обеспечить выполнение собственных решений. Однако страна сумела создать прецедент восстановления справедливости собственными силами, вопреки бездействию ключевых мировых игроков.

Международное право…

Для Азербайджана этот вопрос имеет особое значение. История конфликта с Арменией наглядно продемонстрировала, насколько опасным может быть разрыв между международными обязательствами и их исполнением. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН существовали, требования были сформулированы предельно четко, однако их реализация на протяжении десятилетий так и не стала реальностью. Президент Ильхам Алиев напомнил об этих документах: «В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требовавшие незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий, но они оставались на бумаге на протяжении 30 лет».

За этой оценкой стоит принципиальный вопрос: если решения высшего органа ООН могут десятилетиями оставаться невыполненными, насколько надежно защищены права государств, рассчитывающих на международные гарантии? Иными словами, само наличие правовых норм еще не обеспечивает их восстановления. Для этого необходимы действенные механизмы и политическая воля к их исполнению – в чем Азербайджан убедился сам.

Не менее наглядно несостоятельность международных механизмов проявилась в процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В чем именно заключалась эта несостоятельность? Оценка главы государства точна и однозначна: «Деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения этого вопроса, носила имитационный характер».

…и двойные стандарты

Другой важный акцент выступления азербайджанского лидера - избирательное применение международного права. Когда оценка событий определяется политическими интересами отдельных государств, универсальные правовые принципы теряют практическое значение. В результате государство, ставшее жертвой агрессии, может годами оставаться без действенной международной поддержки, тогда как агрессор избегает ответственности.

«Азербайджан последовательно проводит независимую внешнюю политику, основанную на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела, приоритета территориальной целостности и суверенитета государств. Азербайджан активно и обоснованно выступает против пагубной практики применения двойных стандартов и избирательного подхода в вопросе урегулирования межгосударственных конфликтов», - заявил Ильхам Алиев.

Эта позиция напрямую связана с вопросом доверия к международным институтам. Их авторитет определяется не количеством принятых документов и не громкостью политических заявлений, а способностью обеспечивать единообразное применение международного права. Если принципы суверенитета и территориальной целостности признаются в одних случаях, но ставятся под сомнение в других, международная система утрачивает последовательность, без которой невозможна ее устойчивость.

Цена безнаказанности

История восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана в выступлении главы государства занимает особое место не случайно. Она показывает, к каким последствиям может привести ситуация, когда многолетняя дипломатия не подкрепляется эффективным исполнением международных решений, а агрессор не ощущает реальных ограничений.

«Наша страна с момента восстановления независимости 35 лет назад постоянно сталкивалась с двойными стандартами. За 30 лет Арменией было оккупировано примерно 20 процентов международно признанной территории Азербайджана. Армения совершила военную агрессию против Азербайджана, изгнав 1 миллион азербайджанцев с их исконных исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также с территории современной Армении и осуществив этнические чистки, - констатировал Ильхам Алиев. -Прежнее руководство Армении – все три бывших ее президента и их сторонники, эти военные преступники и детоубийцы, до сих пор не понесли заслуженного наказания. Нынешнее руководство Армении с 2018 года продолжало преступную политику своих предшественников. Нынешний премьер-министр Армении в 2019 году в оккупированном в то время Ханкенди, в Карабахе, заявил: «Карабах – это Армения, и точка». Тогда же министр обороны Армении угрожал Азербайджану новой войной за новые территории».

«Международная, так называемая международная общественность закрывала глаза на всю эту безграничную наглость. Никто не осудил Армению за оккупацию, военные преступления, этнические чистки и массовые убийства, осквернение религиозных святынь азербайджанского народа. Совет Безопасности ООН не настоял на выполнении принятых им резолюций, ОБСЕ проявила безразличие.

Европейский парламент и Совет Европы – эти два примера анахронизма и атавизма в международных отношениях - постоянно целились на Азербайджан, являвшийся жертвой агрессии, и поощряли агрессора – Армению. Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования конфликта, была монополизирована сопредседателями, деятельность которых была направлена на замораживание конфликта, что в итоге привело к параличу ее работы», - констатировал глава государства.

В июле и августе 2020 года Армения совершила две военные провокации, в результате которых погибли азербайджанские военнослужащие, напомнил президент: «Терпение азербайджанского народа иссякло и настало время расплаты». «Отечественная война длилась 44 дня. За это время Азербайджан изгнал армянских оккупантов с захваченных земель и освободил в ходе боевых действий более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения подписала акт о капитуляции. Война остановилась, однако часть территорий Азербайджана все еще оставалась под оккупацией.

В течение трех лет Азербайджан пытался мирным путем решить вопрос о полном восстановлении своего суверенитета. Однако Армения использовала режим прекращения огня как возможность восстановить свою военную силу и, с помощью своих новых покровителей с Запада, вновь напасть на Азербайджан. Именно это и произошло в сентябре 2023 года, и тогда «железный кулак» азербайджанского солдата вновь сказал свое слово.

Менее чем за сутки армянская оккупационная армия в Карабахе была полностью разгромлена. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, положил конец сепаратизму. А лидеры сепаратистов, военные преступники и детоубийцы предстали перед азербайджанским судом.

По своей сути и форме это был аналог Нюрнбергского трибунала. Однако на этот раз на скамье подсудимых сидели армянские фашисты. Те, кто угрожал нам, заявляя, что приедут на танках и захватят Баку, будут пить здесь чай, сегодня пьют азербайджанский чай в наших тюрьмах. А их танки выставлены в Парке военных трофеев», - подчеркнул Ильхам Алиев.

«Если бы против Армении своевременно были введены санкции за оккупацию, геноцид и этнические чистки, то Азербайджану не пришлось бы ломать хребет армянскому фашизму на поле боя. Безнаказанность агрессора лишь придавала ему еще больше наглости», - в этой оценке азербайджанского лидера заключен главный урок: отсутствие последствий за грубейшее нарушение международного права не приближают урегулирование.

Когда дипломатические предупреждения не подкрепляются действиями, а принятые решения остаются невыполненными, когда усиленно предпринимаются попытки искусственно сохранить статус-кво и «заморозить» конфликт, надежда на мир постепенно уступает место логике силы.

«Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право. Однако все они просчитались. Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Именно поэтому предложение главы государства о действенных механизмах исполнения международных решений столь значимо для предотвращения будущих конфликтов.

Победа: и в войне, и в мире

В выступлении азербайджанского лидера прозвучал еще один важный посыл: одержав Победу в войне и восстановив справедливость, Азербайджан протянул Армении руку мира. Этот шаг продемонстрировал способность Баку выйти за рамки логики конфликта и мыслить категориями долгосрочной региональной стабильности. Именно такой стратегический подход позволяет превратить достигнутые на поле боя результаты в основу прочного мира. «Мы одержали победу в войне, изгнали оккупантов с наших земель. Однако мы не стали мстить им за 30 лет страданий, геноцид, разрушение наших городов и сел. Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились моральные качества нашего народа. Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу. Мы предложили мир и живем в условиях мира чуть более года. Этот мир все еще хрупок, его следует защищать и укреплять», - заявил Ильхам Алиев. Эти слова подчеркивают: прочность мира определяется не декларациями о приверженности урегулированию, а готовностью соблюдать достигнутые договоренности и исключить любые действия, способные вновь поставить регион на грань конфликта.

Площадка сотрудничества и диалога

Наряду с вопросами международного права и региональной безопасности глава государства уделил внимание роли Баку в укреплении связей между государствами Азии и Европы. Географическое положение Азербайджана создает возможности для развития транспортных маршрутов, энергетического взаимодействия, экономических контактов, гуманитарного сотрудничества. Однако значение этой роли определяется не только географией: Баку последовательно развивает отношения с партнерами в двустороннем и многостороннем форматах, стремясь превращать взаимную заинтересованность в практические результаты.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Расположенный географически на перекрестке Азии и Европы, Азербайджан играет все более значимую роль в качестве объединяющего центра на евразийском пространстве. Сотрудничество нашей страны со многими государствами в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах в рамках двусторонних и многосторонних форматов, в свою очередь, укрепляет систему безопасности в нашем регионе».

Такая оценка отражает взаимосвязь экономического развития и безопасности. Транспортные и энергетические связи, совместные проекты и регулярный политический диалог формируют пространство общих интересов, в котором стабильность становится важным условием благополучия всех участников. Для Азербайджана развитие таких связей – это одновременно возможность укреплять собственный потенциал и способ содействовать более широкому региональному сотрудничеству.

Доверие как результат конкретной работы

Важным итогом саммита стало продление председательства Азербайджана в СВМДА на 2026–2028 годы. Поддержка этого предложения государствами-членами свидетельствует о признании проделанной Баку работы и готовности продолжить сотрудничество под его председательством. За два года Азербайджан уделял пристальное внимание укреплению институциональных возможностей организации, расширению практического взаимодействия и продвижению инициатив в различных областях.

«Азербайджан в течение своего двухлетнего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации и активно продвигал сотрудничество в области транспортной связности, цифровизации, охраны окружающей среды, туризма, образования, науки и других сферах. В результате различных наших инициатив, реализованных при единодушной поддержке всех государств-членов, в настоящее время СВМДА стала сильнее в институциональном и правовом отношении. Расширился состав его участников, а также значительно укрепились его возможности по развитию диалога и взаимодействия во имя содействия безопасности, экономическому процветанию и взаимопониманию на своем географическом пространстве», - сказал Ильхам Алиев.

Продление председательства - не просто формальное решение, оно дает Азербайджану возможность продолжить начатую работу и развивать инициативы, объединяющие государства с различными политическими системами, интересами и внешнеполитическими приоритетами.

Показателен в этом отношении и опыт председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, полномочия которого также продлевались по единогласному решению государств-членов. В обоих случаях поддержка партнеров свидетельствует о доверии к способности Баку вести диалог и продвигать совместную повестку.

Бакинская декларация, принятая по итогам Саммита СВМДА, охватывает широкий круг направлений сотрудничества - от укрепления международного порядка и противодействия военно-политическим, экономическим и экологическим рискам до развития транспортной, энергетической и цифровой связанности, науки, образования и инноваций. Отдельное внимание уделено межцивилизационному диалогу, толерантности, а также возможностям и рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Таким образом, повестка СВМДА охватывает как традиционные вопросы безопасности, так и новые вызовы, требующие согласованных международных подходов.

Баку рассматривает многостороннее сотрудничество как один из инструментов защиты национальных интересов и решения общих задач в условиях растущей взаимозависимости государств. Однако эффективность любой международной площадки определяется не широтой заявленной повестки, а способностью ее участников переходить от общих принципов к согласованным действиям.

Именно здесь вновь проявляется главная мысль выступления Ильхама Алиева: международная безопасность не может опираться исключительно на декларации, а применение международного права - зависеть от политической конъюнктуры. Принятые решения должны исполняться, а ответственность за их нарушение должна быть реальной. В противном случае даже самые обстоятельные дипломатические документы рискуют остаться лишь свидетельством намерений.

Значение этой позиции выходит далеко за пределы одного саммита. В мире, где затянувшиеся конфликты наглядно демонстрируют последствия международного бездействия, а новые угрозы требуют коллективных решений, способность государств обеспечивать исполнение принятых обязательств становится одним из важнейших условий прочного мира и устойчивого международного порядка.