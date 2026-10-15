Трое жителей Гусарского района пострадали от нападения шакалов

В селе Имамгулукенд Гусарского района дикие животные напали на жителей: в результате нападения шакалов три человека получили травмы.

Как сообщили АПА в TƏBİB, 10 октября в отделение скорой медицинской помощи Гусарской районной центральной больницы были госпитализированы два человека - женщина и мужчина, 12 октября - еще одна женщина. Все они обратились из-за укусов шакалов.

В больнице пациентам поставили диагноз - множественные травмы различных участков тела. Им была оказана необходимая медицинская помощь и введена вакцина против бешенства.

Состояние всех троих пациентов оценивается как стабильное, они уже выписаны домой для амбулаторного лечения.

Жители села обеспокоены тем, что дикие животные часто заходят в населенный пункт, сообщает АПА.