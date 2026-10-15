В Азербайджане выделят 2,76 млн манатов на производство 18 фильмов

Киноагентство при Министерстве культуры Азербайджанской Республики подвело итоги конкурса кинопроектов, которые будут произведены при государственной поддержке, на 2026 год. Из 31 проекта, вышедшего на стадию питчинга, поддержку получат 18, на их производство предусмотрено выделение 2 763 861 маната.

Как сообщили в Киноагентстве, победители определены решением Экспертного совета по оценке содержания кинематографических, аудиовизуальных и цифровых произведений, действующего при Министерстве культуры.

Среди полнометражных художественных картин отобраны «Два хагана» (Karvan Production), «Семь узниц» (Buta Film) и «Бегемот» (Old Stone Film). В категории короткометражного художественного кино поддержку получил проект «Удачный день для езды на велосипеде» (Buta Film).

Художественно-документальное направление представлено лентами «Вслед за молчанием» (OD-Media Production) и «Древо жизни тюрка» (Nova Gorica Kino Mərkəzi). Среди документальных проектов отобраны «Муров» (OD-Media Production), «Покоритель Парижа - Зелим Коцоев» (Cultura Sevice), «Памятник жизни» (Cinema-ART) и «В своем доме» (Propoganda).

В анимации поддержку получат «Герой» (Marshal), «Чанлибель» (Crombone), «Иси, Пити и праздник Новруз» (Animafilm), «Бутоны» (PR Agency), «Дочь неба» (Peri film), «Заяц и Волк» (Lilitopia), «Ковер» (Lilitopia) и «Воспоминания в стекле» (İnvico).

Выделение средств предусмотрено согласно таблицам предельных расходов. После утверждения итоговых смет в рамках представленных таблиц между сторонами будут заключены соответствующие договоры в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О государственных закупках».

Кроме того, решением Экспертного совета еще пять проектов после доработки с участием Комиссии по контролю художественного качества получили право напрямую участвовать в стадии питчинга конкурса следующего года. Это полнометражные художественные фильмы «Дежурный по лесу» (CNF) и «Раз, два, три» (Nova Gorica Kino Mərkəzi), короткометражные художественные «Мы вдвоем» (Karvan Production) и «Мелодия ветра» (Navis), а также документальный проект «Омовение - Это не фильм» (Navis).