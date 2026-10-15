У Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot

У Украины закончились ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot американского производства.

Об этом сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что это происходит на фоне разногласий между Президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В последние дни Белый дом подписал соглашение об импорте российского дизельного топлива и усилил давление на Украину с целью прекращения ударов по нефтяной инфраструктуре России.

Зеленский заявил, что почувствовал себя обманутым из-за соглашения, заключённого Трампом с Президентом России Владимиром Путиным, и с тех пор неоднократно заявлял, что Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На протяжении нескольких месяцев Зеленский неоднократно предупреждал, что запасы ракет для американских систем Patriot, которые считаются одним из немногих имеющихся у Украины средств противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты, близки к истощению.

Однако эти ракеты не только очень дорогие, но и находятся в дефиците во всём мире. Другие страны либо полностью исчерпали свои запасы, либо стремятся укрепить собственные системы обороны в условиях военных действий.

Источник сообщил CNN, что из-за нехватки ракет во время последней атаки практически ни одна из выпущенных баллистических ракет не была перехвачена.