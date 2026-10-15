Завершился рабочий визит Мирзиёева в Азербайджан - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Азербайджан и отправился в Ташкент.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
«Президент Шавкат Мирзиёев завершил свой продуктивный рабочий визит в Азербайджан. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева его провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица. Президент Узбекистана отправился в Ташкент», - говорится в сообщении.
President Shavkat #Mirziyoyev has concluded his productive working visit to #Azerbaijan. At Heydar Aliyev International Airport, he was seen off by Shahin Mustafayev, Deputy Prime Minister of Azerbaijan, and other officials. The President of #Uzbekistan departed for #Tashkent. https://t.co/cmmViOs9ZS — Shavkat Mirziyoyev's Press-service (@president_uz) October 15, 2026