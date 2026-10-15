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Пять человек госпитализированы в Подмосковье с подозрением на оспу обезьян

Редакция 1news23:40 - 15 / 10 / 2026
Пять человек госпитализированы в Подмосковье с подозрением на оспу обезьян

Пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Московской области в четверг.

В настоящее время пациенты помещены под наблюдение, у них взяли анализы.

В областном Минздраве отметили, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет. Ситуация находится на контроле.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

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