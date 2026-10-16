США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по Ирану кубинский банк, а также еще 10 юридических и 16 физических лиц.

Как передает ТАСС, соответствующее уведомление размещено на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из заявления госсекретаря США Марко Рубио, распространенного пресс-службой внешнеполитического ведомства, кубинский банк Banco Internacional de Comercio, S.A. включен в санкционные списки из-за якобы оказания услуг иранским финансовым организациям. Под действие американских ограничительных мер попали юридические лица, зарегистрированные в Иране, Ираке и Гонконге, в частности базирующийся в Ираке банк International Development Bank (IDB). Все включенные в санкционные списки физлица являются гражданами Ирана.

Кроме того, Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую проведение до 30 октября операций, необходимых для завершения транзакций с участием IDB.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.