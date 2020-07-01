История Нигяр Абдуллаевой: Как бывшая тхэквондистка запела и ушла в Deep House – ФОТО – ВИДЕО

~ 3 минуты на чтение 1274

Исполнительница NIGARTHEONE (Нигяр Абдуллаева), выбравшая жанр Deep House, новичок в мире современной азербайджанской музыки, который она намерена покорить в самое ближайшее время своими треками.

Н.Абдуллаевой, выступающей под сценическим псевдонимом NIGARTHEONE, 27 лет – родилась и выросла она в Баку, где с детства занималась различными видами спорта, такими как художественная гимнастика и тхэквондо: «Я подумывала о спортивной карьере, но жизнь распорядилась иначе. После окончания школы пробовала себя в модельном бизнесе, принимала участие в различных конкурсах красоты. Сейчас работаю в сфере цифрового маркетинга и серьезно занимаюсь своей карьерой в роли певицы».

Говоря о том, почему она выбрала сценическое имя NIGARTHEONE (Нигяр Единственная), певица заявляет: «На этот вопрос я отвечу в будущем своим творчеством, почему именно NIGARTHEONE».

Нигяр отмечает, что музыка помогает ей самореализоваться и чувствовать себя более самодостаточной, подчеркивая, что на старте ее творческого пути ей очень помогла поддержка близких, после чего она занялась музыкой серьезно: «Музыка - это проявление божественной энергии, она окрыляет и дает силу. Своей музыкой я хочу менять настроение слушателей в лучшую сторону и не остановлюсь ни перед чем ради достижения целей».

Певица подчеркивает, что ей всегда нравилась музыка, вне зависимости от жанра, отмечая, что если в мелодии есть душа, то время, потраченное на музыку, не пройдет зря, ведь такая музыка оставит свой след в жизни.

«Я исполняю музыкальные произведения в жанре Deep House, который сегодня очень популярен. Мне оказал неоценимую поддержку Rafo, совместно с которым была создана моя первая композиция «Телепатия», - рассказывает исполнительница.

NIGARTHEONE поделилась с 1news.az и тем, как рождаются ее песни: «Меня посещают мысли, когда я уединяюсь сама с собой, особенно по ночам. В тексте своих песен пытаюсь донести свои личные эмоции и мысли до слушателя».

Певица отмечает, что находится в самом начале своей карьеры, поэтому каждое мнение слушателей для нее важно, вне зависимости от того, положительное оно или отрицательное, а делясь впечатлениями от выступлений перед публикой, говорит: «Это потрясающие ощущения, когда ты чувствуешь отдачу от публики!».

Выступала исполнительница и на азербайджанском ТВ: «Мои песни уже звучат на радио 90FM и Xəzər FM, надеюсь продолжить сотрудничество с телерадиовещательными каналами и далее»

«Коммерческая сторона, безусловно, является важной, и надеюсь эта ситуация исправится в ближайшее время. Но в любом случае это не остановит порыв моей души», - отвечает Нигяр на вопрос о том, готова ли она подстроиться под реалии азербайджанского шоу-бизнеса и делать коммерческую музыку.

При этом певица подчеркивает, что коммерческая сторона играет не самую большую роль для нее: «В любом случае, истинная музыка всегда найдет свое признание».

Размышляя о возможном участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», Нигяр заявляет, что для нее было бы огромной честью принять участие в столь грандиозном музыкальном мероприятии, а говоря о мечте, отмечает: «Моя самая большая мечта - иметь слушателей, которые знают толк в музыке, независимо от возраста».

Феликс Вишневецкий

Фотографии из личного архива Нигяр Абдуллаевой