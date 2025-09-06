Исполнительница бакинского шансона Айгюн Джахангир: «Мои слушатели - это мои балашки» - ВИДЕО

Интервью 1news.az с известной азербайджанской исполнительницей в жанре бакинского шансона Айгюн Джахангир.

Музыка в её жизни - не просто профессия, а дыхание и источник счастья. Айгюн Джахангир выросла в атмосфере творчества, где каждый вечер в доме звучали мелодии, а песни стали частью её судьбы с самого детства. И сегодня она уверенно заявляет: хорошая музыка - её путь, независимо от жанра. Но откуда всё началось? Ответ на этот вопрос и множество других, вы найдете в ее интервью 1news.az.

- Айгюн, как началась ваша музыкальная история? Какая песня первой зажгла в вас желание петь?

- Моя музыкальная история началась, с самых малых лет, как только я услышала и влюбилась в музыку. Может я ранее и какие-то песни слышала, но осознанно я услышала впервые и полюбила «Bayatılar» Эльдара Мансурова в исполнении нашей народной всеми любимой артистки Бриллиант ханум Дадашевой. Я влюбилась и в песню, и в исполнение. Мне было лет 5 максимум если не меньше и именно в этот момент и началась музыка в моей жизни, чему я очень рада. Считаю себя счастливым человеком, и музыка одна из причин моего счастья.

История проста на самом то деле – я дочь музыканта, выросшая среди творческих людей, людей искусства. Мой отец каждый вечер аккомпанировал дома мне, и это уже было регулярно и обязательно. Дальше жизнь меня подталкивала в абсолютно разные стороны, но в конечном итоге я попала туда, где нашла истину, нашла себя.

- Когда вы поняли, что шансон - это ваш путь? Что вас привлекает именно в бакинском шансоне?

- Не считаю, что именно шансон является моим путем. Считаю, что хорошая музыка - это мой путь. Я исполняю абсолютно разные жанры и все, что мне нравится. Просто шансон у меня очень хорошо получается (улыбается). Но есть множество и других жанров которые так же у меня получаются хорошо, поэтому я считаю себя молодой талантливой певицей с хорошим вкусом и потенциалом.

Шансон я слушаю с детства, так как отец мой очень любил этот жанр. У нас дома постоянно играла кассета Арзу Рзаева, и я буквально пропиталась этой музыкой. Когда прошли годы, и я начала музыкальную карьеру, с моим другом Кямраном Насировом стали частенько в студии петь и снимать наши исполнения шансоных песен - я пела, а Кямран играл, аккомпанировал. Мы как-то спели песню Эльчина Иманова «Блеск зелёных глаз», и дальше, как говорится, понеслось. Вот таким образом слушатели в моём исполнении полюбили и шансон, и я так понимаю, больше всех других жанров.

- Чем, по вашему мнению, бакинский шансон отличается от французского, российского или других вариантов жанра?

- Бакинский шансон из всех вами перечисленных как раз самый сладкий, самый душевный. Наши народные мелизмы в сочетании с блатной музыкой и бакинским акцентом затрагивают людей, никто не может остаться равнодушным к этому жанру. Где бы такая музыка ни прозвучала, все обернутся и обязательно мурашки будут бегать по телу - опять же подчеркиваю, только в том случае, если исполнитель справляется с этим жанром. И главное отличие бакинского шансона – это мелизмы и бакинский акцент.

- В шансоне, как мне кажется, часто много личного, исповедального. Насколько легко вам открываться публике через песни?

- Мне нелегко совсем открываться публике, так как я по натуре очень застенчивый человек. Но музыка мне очень помогает. Могу коснуться души именно через музыку, а шансонная музыка, как я выше отметила, музыка для души.

- Сегодня в бакинском шансоне тоже есть конкуренция - ощущаете ли вы её? Или больше дружеская атмосфера, чем соперничество? Кто для вас в шансоне конкурент, а кто - ориентир?

- Конкуренция есть везде, но меня она никогда не пугала, я даже более скажу, мне она даже не интересна. Пою в первую очередь для своей души. Мой самый первый и важный слушатель - это я сама. Мне должно понравиться, я должна принять и тогда все полюбят и примут. А на слово «конкуренция» мне жалко даже тратить своё время и силы - просто занимаюсь своим делом и работой. Мое развитие и точка роста - это вчерашняя я, это мои исполнения два, три года назад. Смотря и замечая свои ошибки или какие-то неудачные исполнения, развиваюсь и работаю усердно, чтобы стать лучше. В моей жизни слово «конкуренция» отсутствует.

- С какими трудностями сталкиваются женщины в шансоне? Есть ли разница в восприятии мужских и женских голосов в этом жанре?

- Ничто в этой жизни не даётся легко. Женщина ты или мужчина, в любом случае со сложностями будешь сталкиваться. Бывает, я и паникую, но с возрастом уже научила себя воспринимать это с легкостью и даже с любовью. Все трудности - это наши жизненные испытания. Когда ты справляешься, становишься таким счастливым, что мол «я молодец!». За это и надо с любовью воспринимать и трудности нашей жизни, профессии, сферы и т.д.

Но в жанре шансон нет какого-то определения женщина или мужчина, в нем все, кто любит и умеет справляться, может петь. Нет осуждений, обсуждений или каких-то трудностей с восприятием и в моём исполнении.

- Слышали ли вы мнение, что шансон «для взрослых»? А молодежь интересуется вашим жанром?

- Я не слышала такого определения и не верю даже, так как его и молодёжь, в Баку по крайней мере, слушает. Слушают люди в любом возрасте, но люди с душой. Люди, у которых музыкальные души. Вообще я даже так скажу, ни в одном жанре нет какого-то возрастного определения – речь идет о настоящей музыке.

- Кто ваши слушатели? Как бы вы описали атмосферу на ваших выступлениях?

- Мои слушатели - это мои балашки (улыбается). Я про себя, любя, их так называю, так как пою именно для них – я их очень уважаю и люблю. У моих слушателей очень хороший вкус. Это люди, которые отличают хорошую музыку от шняги. Они очень сильно морально меня поддерживают, вдохновляют и мотивируют.

Выступления всегда проходят очень весело, и для меня это – «на работу как на праздник». Влюблена в сцену и в эти глаза, которые наполняются восхищением, и это уже неизлечимо. Я не знаю, сколько мне суждено жить, но оставшаяся половина моей жизни точно будет происходить на сцене.

- Есть ли выступление, которое стало для вас особенным или судьбоносным? Как вы чувствуете контакт с публикой во время концерта?

- Каждое моё выступление для меня особенно, радуюсь всегда встрече со своим слушателем. Знаковое для меня выступление - это мой первый сольный концерт. Где мне посчастливилось спеть для самого Эльдара Мансурова. Даже призналась ему на сцене, что, если бы я увидела во сне, что исполняю «Bayatılar» для него в его присутствии на собственном сольном концерте, я бы не поверила. Была просто на небесах от счастья, что такой композитор, легенда на моём концерте.

Отмечу, что контакт со зрителем нелегок, это приходит с опытом. Главное, это желание, доброта и самое главное - искренность.

- Есть ли особые темы, которые вы всегда стараетесь затронуть в песнях?

- Люблю петь про любовь, про родину, про дружбу и все позитивное. Но самые затрагивающие слушателей песни больше грустные. Самая любимая мной тема - это любовь.

- Как рождается песня: сначала текст, мелодия или эмоция? Пишете ли вы сами тексты/музыку или чаще исполняете чужие?

- Я не писала никогда песни, но никогда не говори никогда. Может и напишу когда-нибудь. Песни создаются по-разному, главное, чтобы их создавали с душой.

- Какие эмоции вы хотите вызвать у слушателей через свою музыку?

- Мне очень нравится, когда люди внимательно слушают и получают удовольствие от моего исполнения. Люблю вызывать улыбку от восторга.

- Планируете ли эксперименты с другими жанрами? Как вы видите сочетание шансона с попом, джазом или этнической музыкой?

- Постоянно экспериментирую. На данный момент работаю над новыми песнями и планирую выпустить несколько альбомов, в одном из которых будут абсолютно новые песни в жанре шансон. Песни, которые написали именно для меня.

Мне посчастливилось познакомиться и посотрудничать с известным музыкантом Эмином Карими совсем недавно, и мы вместе с ним готовим кое-что очень интересное и параллельно множество и других проектов, так что совсем скоро я представлю новые песни - те самые эксперименты. Не буду все карты раскрывать, думаю, все скоро все увидят и услышат. Хочу отметить, что проекты, над которыми я на данный момент работаю, абсолютно разные - на каждый музыкальный вкус будет что послушать.

- Что музыка значит для вас вне сцены? Была ли у вас в жизни ситуация, когда музыка стала спасением?

- Музыка для меня - это как вода, или кислород, или пища, то есть необходимость. Музыка присутствует в жизни с самых малых лет. Её не было в моей жизни короткий момент, когда я потеряла отца. Буквально отвернулась от неё, но все проходит, наша жизнь продолжается и есть вещи, которые мы не можем предотвратить, нужно время. Когда депрессия прошла, я начала опять слушать музыку и поняла точно, что она моя необходимость. Моя душа питается ею и тогда осознала, что заставила свою душу голодать от тоски и боли.

Музыка неописуема. Иногда думаю и пытаюсь понять, как она может заставить человека плакать, радоваться, задумываться, вдохновляться, мотивироваться и т. д. и т. п. Но я не могу найти ответа.

- Что бы вы посоветовали начинающим артистам, которые хотят петь шансон?

- Посоветовала бы сначала хорошо выучить русский язык. Если поёшь шансон, то акцент должен быть в самом пении, а не произношении слов в песне. Ни в коем случае не «ешо минута», а «ещё минута», не «если это не лубоф», а «если это не любовь». Слова должны произносится чётко. Что такое бакинский шансон? Это жанр, который пели бакинцы, а бакинцы чисто говорили на русском языке, просто тянули сладко слова, интонация была своеобразная, но все говорили грамотно. Я бы посоветовала им хотя бы, когда будут делать записи, приглашать филолога или певцов русскоязычных, которые смогут помочь грамотно спеть. И не делать много лишнего в пении, тихо и от души петь, или просто не петь шансон.

- Что для вас важнее в профессии: признание публики или внутреннее ощущение, что вы сделали всё честно и искренне?

- В первую очередь, это внутреннее ощущение. Ты должен четко понимать, что это нелегкая профессия и ты готов работать, не покладая рук. Ты должен ощущать ответственность и должен определиться, счастлив ты здесь или нет. Если все перечисленное «ок», тогда уже работаешь над тем, чтобы тебя приняла и признала публика.

Когда начинала, мне посчастливилось поработать бэквокалисткой у нашего любимого заслуженного артиста Аббаса Багирова и, конечно же, в группе «Qaytağı» с народным артистом Энвером Садыховом, с которым имела честь посоветоваться. Однажды спросила у него, как мне начать вокальную карьеру - с новой песни или с кавером? На что он мне сказал: «Тебя никто ещё не знает, если ты споешь всем известную и любимою песню по-иному, тебя узнают за счет этой песни и полюбят, а потом уже ты можешь спеть новую». Я сделала так, как он посоветовал. Начала свой репертуар с каверов потом постепенно и новые песни пела и каверы продолжала петь. Потом уже у меня появилась моя публика, принимавшая некоторые кавер-версии за новые песни, даже несмотря на то, что я всегда отмечаю авторов. Так вот я думаю оба аспекта важны.

- Как вы видите будущее бакинского шансона и свое место в нем через 5-10 лет?

- Через 5 лет может быть все хорошо, может, и не быть хорошо - все в наших руках с волей Аллаха. Если мы будем работать так, как сейчас, если Аллах нам будет помогать, то я через 5 лет вижу себя как минимум заслуженной артисткой. Но это все формальность и все непредсказуемо. Для меня главное - это люди, публика. Надеюсь, она будет умножаться с годами и мои концерты будут проводиться в больших концертных залах. Буду стараться изо всех сил, чтобы подарить своим слушателям душевный покой, радость своими песнями, исполнениями. Ведь, никто их так не любит, как я.

- Какую самую важную жизненную мудрость вы вынесли из своего творческого пути?

- Что жизнь очень коротка и она очень интересная. Тратить своё время надо на любимых людей, любимое дело. Смотреть нужно красиво, чтобы видеть красоту. Жить надо на позитиве, быть добрым и почаще улыбаться.