Хилал Байдаров с мамой и команда фильма «Boşluğa xütbə» на Венецианском кинофестивале - ФОТО

Феликс Вишневецкий22:40 - Сегодня
Премьера нового фильма Хилала Байдарова состоялась на Венецианском международном кинофестивале, который проходит на острове Лидо в Венеции.

Мировая премьера фильма «Boşluğa xütbə» (Sermon to the Void) прошла в рамках внеконкурсной программы Венецианского международного кинофестиваля – отметим, что Хилал Байдаров в данном проекте выступил не только как режиссер, автор сценария и монтажер, но и как продюсер.

Главные роли в фильме сыграли Гусейн Насиров, Марьям Нагиева, Рена Аскерова, Эльшан Аббасов, Орхан Искендерли. Исполнительные продюсеры - Орхан Фикретоглу, Огуз Тюмюклю, Нури Джем Эрбак. Автор музыки – Кенан Рустамлы.

В премьерном показе фильма в Венеции приняли участие режиссер Хилал Байдаров с мамой и команда фильма «Boşluğa xütbə».

Напомним, что именно Хилал Байдаров стал первым азербайджанским режиссером, чей фильм был включен в основную программу Венецианского международного кинофестиваля – произошло это в 2020 году с его фильмом «In Between Dying».

