 Существуют широкие возможности для развития партнерства с Катаром - ФОТО
Существуют широкие возможности для развития партнерства с Катаром - ФОТО

First News Media23:59 - 06 / 09 / 2025
Существуют широкие возможности для развития партнерства с Катаром - ФОТО

Делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым посетила Катар.

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Отмечается, что в рамках визита состоялся ряд встреч, были обсуждены вопросы развития сотрудничества с Катаром.

Министр экономики на встрече с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани подчеркнул укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами, важность визитов на высоком уровне, проведенных встреч в развитии партнерства. Затем была предоставлена информация об экономических приоритетах и потенциале Азербайджана, созданных для инвесторов возможностях, отмечены перспективы развития совместной деятельности.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани заявил, что отношения его страны с Азербайджаном основаны на принципах искренней дружбы и партнерства, поделился взглядами на расширение взаимодействия в экономической сфере. Стороны оценили направления укрепления торгово-экономического партнерства между нашими странами.

На встрече с министром торговли и промышленности Катара Фейсалом бен Тани бен Фейсалом Аль Тани отмечалось, что расширение торговых связей является одним из приоритетных целей двусторонних отношений. Увеличение объема взаимных инвестиций будет способствовать экономическому развитию обеих стран. На встрече была представлена информация о благоприятной деловой среде, транзитных возможностях нашей страны, рассмотрены возможности увеличения инвестиций в такие приоритетные направления, как зеленые технологии, сельское хозяйство, инфраструктура и модернизация промышленности.

В ходе встречи с генеральным директором Инвестиционного фонда Катара Мохаммедом Саидом Аль-Сувайди подчеркивалось наличие больших возможностей для укрепления совместной инвестиционной деятельности. Были обсуждены такие вопросы, как взаимные инвестиции, потенциальные совместные проекты, углубление партнерских отношений между бизнес-субъектами обеих стран.

На встрече с председателем совета директоров Power International Holding Катара Мутазом Аль-Хаятом отмечалась особая важность реализации взаимовыгодных инициатив в экономической сфере. Были расценены возможности расширения сотрудничества с компанией в энергетическом секторе и реализации совместных проектов.

В рамках визита были подписаны документы между SOCAR и UCC Holding Катара, предусматривающие партнерство в энергетическом секторе. Меморандумы о взаимопонимании подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент UCC Holding Рамез Аль-Хаят. Документ, подписанный между SOCAR и UCC Holding, открывает новые возможности для сотрудничества в нефтегазовых, нефтехимических, инфраструктурных и энергетических проектах в третьих странах. Другой меморандум о взаимопонимании, подписанный компаниями, предусматривает партнерство в энергетической сфере в Сирии и имеет значение для восстановления энергетической инфраструктуры этой страны, устойчивого развития региона.

Источник: АЗЕРТАДЖ

ТуранБанк удостоен международной награды в номинации «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»

