Актриса Румия Агаева попала в ДТП с таксистом в Баку - ФОТО

Актриса Русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева сообщила в Instagram Stories о дорожно-транспортном происшествии, в которое она попала в Баку вблизи парка Зорге.

Свой рассказ актриса сопроводила в Stories публикациями фотографий поврежденного автомобиля - по словам Р.Агаевой, она двигалась по своей полосе, а водитель такси выехал на дорогу, проигнорировав знак «Уступи дорогу» - в результате произошло столкновение.

Актриса отметила, что по закону обе машины должны быть застрахованы, однако у второго участника аварии страховки не оказалось, что осложняет урегулирование вопроса. «Остается суд или договариваться», - отмечает Р.Агаева.

Румия Агаева подчеркнула, что в течение недели водитель такси давал обещания возместить ущерб, но ограничивался лишь словами и попытками выплатить «по чуть-чуть». «Я отказалась. Машина нужна сейчас. Нет гарантии, что он не исчезнет. Даже его мастер отказался - он обманщик. Это его обязанность, не одолжение», - заявляет актриса.

Позже, по словам артистки, мужчина и вовсе отказался компенсировать убытки: «На мои слова «найди деньги и оплати ущерб» он сказал: «Иди жалуйся. Бог в помощь».

Р.Агаева добавляет, что теперь ей предстоит судебная тяжба: «Ущерб - имущественный и моральный. Действительно, Бог мне в помощь».

