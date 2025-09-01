 Актриса Румия Агаева попала в ДТП с таксистом в Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Актриса Румия Агаева попала в ДТП с таксистом в Баку - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Актриса Румия Агаева попала в ДТП с таксистом в Баку - ФОТО

Актриса Русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева сообщила в Instagram Stories о дорожно-транспортном происшествии, в которое она попала в Баку вблизи парка Зорге.

Свой рассказ актриса сопроводила в Stories публикациями фотографий поврежденного автомобиля - по словам Р.Агаевой, она двигалась по своей полосе, а водитель такси выехал на дорогу, проигнорировав знак «Уступи дорогу» - в результате произошло столкновение.

Актриса отметила, что по закону обе машины должны быть застрахованы, однако у второго участника аварии страховки не оказалось, что осложняет урегулирование вопроса. «Остается суд или договариваться», - отмечает Р.Агаева.

Румия Агаева подчеркнула, что в течение недели водитель такси давал обещания возместить ущерб, но ограничивался лишь словами и попытками выплатить «по чуть-чуть». «Я отказалась. Машина нужна сейчас. Нет гарантии, что он не исчезнет. Даже его мастер отказался - он обманщик. Это его обязанность, не одолжение», - заявляет актриса.

Позже, по словам артистки, мужчина и вовсе отказался компенсировать убытки: «На мои слова «найди деньги и оплати ущерб» он сказал: «Иди жалуйся. Бог в помощь».

Р.Агаева добавляет, что теперь ей предстоит судебная тяжба: «Ущерб - имущественный и моральный. Действительно, Бог мне в помощь».

Румия Агаева: «Каждый раз, когда исполняла эротические сцены, казалось, что сейчас в меня полетит помидор…» - ФОТО



