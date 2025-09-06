В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

В Милане проходит церемония прощания с итальянским модельером Джорджо Армани.

Прощание проходит в Armani/Teatro, выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома. Церемония продлится два дня, проститься с модельером сможет любой желающий.

Армани скончался в кругу близких в четверг, 4 июля. Модельер восстанавливался дома после госпитализации из-за последствий коронавируса и скончался в кругу близких. Дизайнера похоронят в закрытом режиме. Прощание пройдет в часовне в Милане 6-7 сентября в здании театра «Армани».

Источник: Gazeta.Ru