Макрон обсудил с премьер-министром Индии результаты работы «коалиции желающих»

Президент Франции Эммануэль Макрон 6 сентября обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ход работы «коалиции желающих» после проведенного саммита в Париже.

«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и нашими партнерами из «коалиции желающих» в четверг в Париже», — написал французский лидер на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Макрон уточнил, что Франция и Индия решительно намерены достичь мирного урегулирования на Украине. Он добавил, что страны продолжат взаимодействие в рамках данного вопроса.

Источник: Iz.Ru